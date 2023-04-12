تيلجراف: "حتى لو غنى مع كلوب".. ليفربول لن يستطيع التعاقد مع بيلينجهام

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 11:21

كتب : FilGoal

فرصة جود بيلينجهام أمام هوجو لوريس

انسحب ليفربول من سباق التعاقد مع جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل بحسب صحيفة "تيلجراف" البريطانية.

بيلينجهام انضم إلى بوروسيا دورتموند في يوليو 2020 مقابل 25 مليون يورو، ولفت الأنظار إليه وبات هدفا لكبار أوروبا.

وبحسب تيلجراف فإن ليفربول انسحب من سباق التعاقد مع صاحب الـ 19 عامل لثلاثة أسباب.

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الأول

التقارير أشارت إلى أن مسؤولي ليفربول غير متأكدين مما إذا كان لاعب خط وسط منتخب إنجلترا سيغادر هذا الصيف من بوروسيا دورتموند.

ويخطط دورتموند لتمديد عقد بيلينجهام حتى صيف 2026 بدلا من نهايته في صيف 2025، حسب جريدة بيلد الألمانية.

الثاني

ويتعلق السبب الثاني بأن ليفربول ليس على يقينا بأن أنفيلد سيكون خياره المفضل بالنظر إلى القدرة الشرائية لأولئك الذين يريدونه على غرار ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي.

لاعب الوسط الشاب أصبح ثالث قائد لبوروسيا دورتموند خلف ماركو رويس وماتس هوملز.

ويحظى بيلينجهام باهتمام شديد من ريال مدريد وليفربول إضافة إلى دخول تشيلسي سباق التعاقد معه.

الثالث

ويرجع السبب الثالث بأن ليفربول لا يستطيع حاليا شراء بيلينجهام وتمويل بقية إنفاقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حتى لو اتصل بكلوب وبدأ في غناء "لن تمشي وحدك أبدا" عبر الهاتف.

على الرغم ارتباط بيلينجهام بعقد مع الأصفر والأسود حتى عام 2025 غير أن العديد من الأندية الأوروبية تستهدف ضمه.

ولذلك يرغب دورتموند في بيعه سريعا مقابل أعلى سعر للاستفادة منه.

ويريد دورتموند الحصول على 150 مليون يورو من أي فريق يريد الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ19 عاما.

في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أصبح بيلينجهام ثالث مراهق يسجل في أربع مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، لينضم إلى إيرلينج هالاند وكيليان مبابي.

بيلينجهام لعب 127 مباراة في جميع المسابقات بقميص دورتموند، حيث سجل 20 هدفا وصنع 25 آخرين.

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