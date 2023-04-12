أس: عرض هائل من النصر لـ مورينيو لتدريب رونالدو

تلقى جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما، عرضًا لتدريب النصر السعودي حيث يلعب مواطنه كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن النصر يرغب في الانفصال عن مديره الفني الفرنسي رودي جارسيا.

ويسعى النصر للتعاقد مع البرتغالي مورينيو، وقد قدّم له عرضًا بعقدٍ لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو.

ولو وافق مورينيو على العرض، فسيكون المرتب صاحب الأجر الأعلى على مستوى العالم.

التقرير نفسه ذكر أن الصعوبة التي تواجه النصر حاليًا هي استمرار مورينيو مع روما هذا الموسم ومنافسته على أهداف مهمة.

المدرب البرتغالي يسعى لقيادة فريق العاصمة الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى محاولة الفوز بالدوري الأوروبي.

وخسر النصر من اتحاد جدة الشهر الماضي، ثم تعادل سلبيًا أمام الفيحاء، ليتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي.

وحال موافقة مورينيو على عرض النصر، فإنه سيعود للاجتماع بلاعبه السابق رونالدو.

وأشرف مورينيو على تدريب رونالدو لمدة 3 سنوات في ريال مدريد بين 2010 و2013.

وفاز الثنائي البرتغالي سويًا بدوري الأرقام القياسية في 2012، وبكأس ملك إسبانيا 2011 بعد غياب طويل، وبكأس السوبر الإسباني أيضًا.

وكان مورينيو قد عبر سابقًا عن انفتاحه على فكرة تدريب نادٍ سعودي في وقتٍ ما من مسيرته.

وقال مورينيو عام 2019 في تصريحاته نقلتها صحيفة "الرياضية السعودية": : "لم تأتني عروض سابقا من أندية سعودية، من ناحية الفكرة ليس لدي مانع".

"تلقيت في وقت سابق عرضا من الصين ورفضته لرغبتي في البقاء في أوروبا وتدريب أحد الأندية الكبيرة، فالأمور المالية ليست كل شيء".

وحال مورينيو وقت الإدلاء بهذه التصريحات ضيفًا على تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني.

الاستثنائي البالغ 60 عامًا سبق له تدريب أندية بنفيكا ويونياو ليريا وبورتو وتشيلسي -مرتين- وإنتر ميلان وريال مديد ومانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبير.

وقاد مورينيو روما للفوز بدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، ليصير أول مدرب في التاريخ يحصد الثلاث بطولات الأوروبية للأندية.