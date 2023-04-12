تقرير سعودي: نونو سانتو يحذر طارق حامد بسبب "حامديتش"

حذر البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي اتحاد جدة لاعبه الدولي المصري طارق حامد.

طارق حامد شارك في فوز اتحاد جدة على الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "الوئام" السعودية، فإن سانتو عقد جلسة مع طارق حامد طالبه خلاله بعدم التركيز مع الجماهير.

وطلب سانتو من لاعب الزمالك السابق الابتعاد عن التصريحات المثيرة للجدل عقب حديثه الأخير بعد مباراة الاتحاد والوحدة.

وقال طارق حامد في تصريحات لقناة SSC عقب المباراة: "المباراة أصبحت صعبة في الشوط الثاني لأننا لم نحسم المباراة في الشوط الأول".

وعن تعرضه للانتقادات قبل بداية الموسم بعد تعاقده مع اتحاد جدة، قال طارق حامد: "الانتقادات جزء من كرة القدم ويجب أن تتعامل معها".

واستدرك "لكن إذا كان اسمي طارق حميديتش لربما اختلف الأمر لكن اسمي طارق حامد وقادم من مصر".

وبسؤاله عن درايته بنتيجة مباراة النصر كشف بأنه لا يعلم، وحين أخبره المراسل بتعادل النصر مع الفيحاء، علق طارق حامد قائلا: "لا لم أكن أعلم نتيجة مباراة النصر وأركز مع فريقي فقط".

وواصل "من يريد اللقب يركز مع فريقه والفوز بالمباريات ولا يشغل باله بنتائج الآخرين".

طارق حامد يقدم موسما رائعا رفقة اتحاد جدة، شارك فيه 24 مباراة بمختلف البطولات.

صاحب الـ34 عاما توج مع اتحاد جدة ببطولة كأس السوبر السعودي، بجانب بلوغ نصف نهائي كأس الملك سلمان بانتظار مواجهة الهلال.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين حتى الآن برصيد 56 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني قبل 7 جولات من النهاية.