مواعيد مباريات الأربعاء 12 إبريل - مواجهتان ناريتان في دوري الأبطال.. والدوري المصري
الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 10:15
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كما تنطلق الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 12 إبريل والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
ميلان × نابولي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.
ريال مدريد × تشيلسي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
الدوري المصري
الداخلية × سيراميكا كليوباترا.. 9:15 مساء - أون تايم سبورتس 2.
غزل المحلة × فيوتشر.. 9:15 مساء - أون تايم سبورتس.
البطولة العربية للأندية
شباب الأردن × نواذيبو.. 9:00 مساء.
الاتحاد الليبي × الجيش الملكي.. 8:00 مساء.
الاتحاد المنستيري × فحمان.. 8:00 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة
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