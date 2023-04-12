سامي قمصان: نعرف لماذا أنشئ بيراميدز.. ومحمد عبد المنعم حظه جيد

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 01:56

كتب : FilGoal

سامي قمصان - محمود الخطيب - أشرف صبحي - ممدوح عيد - تتويج الأهلي بـ كأس مصر

قال سامي قمصان المدرب العام للأهلي إنه كان من الهام لناديه الفوز بلقب كأس مصر خاصة بعد فقدان التتويج بالدوري الموسم الماضي.

وتوج الأهلي بكأس مصر عن موسم 2021-2022، وللمرة 38 في تاريخه عقب الفوز على بيراميدز الإثنين الماضي بهدفين لهدف في استاد القاهرة.

وتحدث المدرب العام للأهلي عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "بطولة كبيرة بالنسبة لنا كنا نواجه فريقا صعبا ومميزا به العديد من اللاعبين المميزين ومدرب لديه خبرات في مصر وإفريقيا".

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وواصل "وكان من المهم أن نثبت أنفسنا وأننا بعيد عن بقية الفرق بسنوات وأن الأهلي سيظل رقم واحد في مصر وإفريقيا والعرب ومن أكثر فرق العالم تحقيقا للبطولات".

وأردف "كنا ندرك مدى حاجة الجمهور للتتويج بذلك الكأس خاصة من فريق مثل بيراميدز وسعيد بتحقيق ذلك".

وبسؤاله عن سبب تحلي لاعبي الأهلي بالعصبية قال: "مباريات الكأس حق مشروع بها للجميع الفوز باللقب وكان من المهم ألا نخرج من الموسم بدون أي بطولة خاصة وأننا فقدنا لقب الدوري الموسم الماضي".

وأكمل "فريق بيراميدز لديه طموح مشروع في الفوز بلقب لأول مرة في تاريخه فقد بدأ النادي منذ 3 أو 4 سنوات ولم يحقق أي لقب من قبل وكان الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لهم، لأننا نعرف لماذا أنشئ ذلك النادي في البداية".

وتابع "لذا أرى العصبية أمر طبيعي لكن في النهاية الفريق الذي تحكم في أعصابه وفرض شخصيته هو من فاز".

وعن طرد محمد عبد المنعم عقب ضربه لفخر الدين بن يوسف بدون كرة قال: "محمد عبد المنعم لاعب واعد لكن يمر اللاعب بالعديد من التجارب فلا يولد أي لاعب يولد به قدرات ويستطيع التحكم في أعصابه وفي كل المواقف مرة واحدة".

وواصل قمصان "عبد المنعم يبلغ من العمر 24 عاما ومازال في بداياته ومن الطبيعي أن يحصل على خبرات ولكنه لاعب هام وواعد وهناك بعض الأمور نعمل على تطويرها، عبد المنعم خاض تجربه وحظه كان جيدا أننا فزنا باللقب".

وأتم "أقول حظه جيد لأن التجربة كانت مؤلمة وأكبر عقوبة له كانت الـ6 دقائق التي وقف فيها بعد طرده وهذه خبرات وسوف يستفيد منها".

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