محمد معروف حكما لـ الإفريقي والأولمبي الباجي في نصف نهائي كأس تونس

سيدير الحكم الدولي المصري محمد معروف مباراة الإفريقي والأولمبي الباجي.

ويلعب الإفريقي ضد الأولمبي الباجي الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس تونس.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة معروف.

وسيتواجد أحمد توفيق (مساعد أول) ووحيد يوسف (مساعد ثاني) وعبد العزيز السيد حكما رابعا.

فيما سيتولى التونسي هيثم قيراط مهمة حكم تقنية الفيديو "var" ويعاون إسكندر جاب الله.

ويلعب الفائز من الإفريقي والأولمبي الباجي ضد الفائز من الترجي والملعب التونسي في نصف النهائي الآخر.

وكان الإفريقي قد حجز مقعده في نصف نهائي كأس تونس عقب الفوز على منزل بورقيبة بهدف دون رد في ربع النهائي.

فيما حجز الأولمبي الباجي مقعدا في نصف النهائي عقب الفوز على اصلفاقسي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.