البدري لـ في الجول: حققنا تأهلا هاما في بداية المشوار مع الصفاقسي

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 01:26

كتب : بسام أبوبكر

حسام البدري

شدد حسام البدري المدير الفني لنادي الصفاقسي التونسي على أهمية التأهل الذي حققه فريقه في كأس سلمان للأندية العربية.

وتعادل الصفاقسي مع قطر القطري بهدف لكل فريق ليستفيد من التعادل سلبيا ذهاب على ملعبه.

وقال البدري لـ FilGoal.com: "حققنا تأهلا هاما رغم تولي المسؤولية منذ فترة قصيرة. التأهل مهم للغاية في بداية المشوار وبعد مرور 10 أيام فقط".

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وأضاف "واجهنا فريق قويا لديه مجموعة مميزة من المحترفين لكننا نجحنا في تحقيق الأهم والتأهل للدور التالي لمواجهة الهلال السوداني".

"أشكر اللاعبين علي مجهودهم وتركيزهم معي وكذلك أشكر الجماهير التي دعمتنا سواء في مباراة الذهاب في تونس أو الإياب في قطر".

وسجل خافيير باستوري هدف قطر فيما أحرز معتصم البسطامي هدف الصفاقسي.

ويضم قطر القطري بين صفوفه المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي السابق.

وتأهل الصفاقسي لمواجهة الهلال السوداني في الدور التمهيدي الثاني.

ويستقر الفائز من مباراة الصفاقسي والهلال في المجموعة الأولى التي تضم الترجي التونسي، واتحاد جدة السعودي، والشرطة العراقي.

حسام البدري الصفاقسي قطر القطري
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