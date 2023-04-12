توخيل: نستحق تسجيل هدف واحد ضد مانشستر سيتي.. ووقعت في حب فريقي قليلا

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 01:13

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

يرى توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونيخ الألماني أن فريقه كان يستحق هدفا على الأقل ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخسر بايرن على ملعب الاتحاد بنتيجة 3-0 ضد مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل لـ "برايم فيديو" عقب المباراة: "اعتقد أننا على الأقل نستحق تسجيل هدف واحد. أهدرنا هدف أو اثنين كثيرا. أعتقد أن لاعبينا كانوا يفتقرون إلى الثقة والشكل".

أخبار متعلقة:
رودري: الأداء الدفاعي كان المفتاح ضد بايرن ميونيخ ليلة الانتقام لـ بيب وهالاند.. مانشستر سيتي يقسو على بايرن بثلاثية في دوري الأبطال تشكيل بايرن ميونيخ - جنابري يعوض غياب موتينج.. وموسيالا أساسي أمام سيتي تشكيل مانشستر سيتي - برناردو أساسي على حساب محرز أمام بايرن.. وثلاثي وسط معتاد

وأضاف "بالطبع النتيجة تجعلنا نشعر بالمرارة، وقعت في حب فريقي قليلا اليوم، الأداء الذي قدموه رغم أنه يبدو غريبا لكن كان هناك الكثير من المرح".

وأردف "حاولت ألا يركز فريقي على النتيجة، سيكون لدينا تحديا للتركيز من خوض مباراة جيدة".

وأتم "لعبنا بشخصية وشجاعة، لم نحصل على نتيجة نستحقها على جهودنا".

وحقق جوارديولا فوزا على توماس توخيل مدرب بايرن الجديد بعدما حقق المدرب الألماني الفوز على بيب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

كما حقق هالاند انتصاره الأول ضد بايرن ميونيخ بعد 7 مواجهات سابقة خسرها جميعا.

واستقبل بايرن 3 أهداف في مباراة اليوم وهو أكثر مما استقبل خلال 8 مباريات سابقة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل لحسم هوية المتأهل لنصف النهائي على ملعب أليانز أرينا.

ولأول مرة يستقبل بايرن 3 أهداف في دوري الأبطال منذ الخسارة 3-0 من باريس سان جيرمان في سبتمبر 2017.

وحقق مانشستر سيتي فوزه العاشر على ملعب الاتحاد في جميع المسابقات منذ بداية عام 2022 ودون خسارة.

ووصل هالاند للهدف رقم 45 الموسم الحالي مع سيتي ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد مع فريق إنجليزي بجميع المسابقات.

مانشستر سيتي بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا توماس توخيل
نرشح لكم
توخيل: نحن واقعيون لكننا لن نستسلم مواعيد مباريات الأربعاء 12 إبريل - مواجهتان ناريتان في دوري الأبطال.. والدوري المصري جوارديولا: حقا إنها مباراة رائعة في دوري الأبطال.. وأنظر لدكة بدلاء بايرن ميونيخ مخيتاريان: إنتر قدّم أفضل أداء هذا الموسم أمام بنفيكا رودري: الأداء الدفاعي كان المفتاح ضد بايرن ميونيخ أول خسارة أوروبية.. إنتر يقترب من نصف نهائي الأبطال بالفوز على بنفيكا ليلة الانتقام لـ بيب وهالاند.. مانشستر سيتي يقسو على بايرن بثلاثية في دوري الأبطال مؤتمر سباليتي: أحترم مالديني ورشحته في زينيت.. وأود احتساء قهوة تركية مع جوارديولا
أخر الأخبار
ميرور: يونايتد لن يغامر بـ راشفورد أمام إشبيلية 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
توخيل: نحن واقعيون لكننا لن نستسلم 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بيلد: ريال مدريد قريب من التعاقد مع بيلينجهام 40 دقيقة | ميركاتو
تيلجراف: "حتى لو غنى مع كلوب".. ليفربول لن يستطيع التعاقد مع بيلينجهام 57 دقيقة | ميركاتو
أس: عرض هائل من النصر لـ مورينيو لتدريب رونالدو ساعة | السعودية
لعب 72 دقيقة بقطع في رباط الركبة.. عمل بطولي لحارس أستون فيلا السابق ساعة | أمريكا
تقرير سعودي: نونو سانتو يحذر طارق حامد بسبب "حامديتش" ساعة | السعودية
مواعيد مباريات الأربعاء 12 إبريل - مواجهتان ناريتان في دوري الأبطال.. والدوري المصري 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 3 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 4 أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب