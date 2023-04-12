توخيل: نستحق تسجيل هدف واحد ضد مانشستر سيتي.. ووقعت في حب فريقي قليلا

يرى توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونيخ الألماني أن فريقه كان يستحق هدفا على الأقل ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخسر بايرن على ملعب الاتحاد بنتيجة 3-0 ضد مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل لـ "برايم فيديو" عقب المباراة: "اعتقد أننا على الأقل نستحق تسجيل هدف واحد. أهدرنا هدف أو اثنين كثيرا. أعتقد أن لاعبينا كانوا يفتقرون إلى الثقة والشكل".

وأضاف "بالطبع النتيجة تجعلنا نشعر بالمرارة، وقعت في حب فريقي قليلا اليوم، الأداء الذي قدموه رغم أنه يبدو غريبا لكن كان هناك الكثير من المرح".

وأردف "حاولت ألا يركز فريقي على النتيجة، سيكون لدينا تحديا للتركيز من خوض مباراة جيدة".

وأتم "لعبنا بشخصية وشجاعة، لم نحصل على نتيجة نستحقها على جهودنا".

وحقق جوارديولا فوزا على توماس توخيل مدرب بايرن الجديد بعدما حقق المدرب الألماني الفوز على بيب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

كما حقق هالاند انتصاره الأول ضد بايرن ميونيخ بعد 7 مواجهات سابقة خسرها جميعا.

واستقبل بايرن 3 أهداف في مباراة اليوم وهو أكثر مما استقبل خلال 8 مباريات سابقة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل لحسم هوية المتأهل لنصف النهائي على ملعب أليانز أرينا.

ولأول مرة يستقبل بايرن 3 أهداف في دوري الأبطال منذ الخسارة 3-0 من باريس سان جيرمان في سبتمبر 2017.

وحقق مانشستر سيتي فوزه العاشر على ملعب الاتحاد في جميع المسابقات منذ بداية عام 2022 ودون خسارة.

ووصل هالاند للهدف رقم 45 الموسم الحالي مع سيتي ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد مع فريق إنجليزي بجميع المسابقات.