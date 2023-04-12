سلة - عبد الوهاب يكشف لـ في الجول موعد قيادة مرعي لـ المروج الليبي.. وعودته إلى الزمالك

أتم نادي المروج الليبي اتفاقه مع أحمد مرعي المدير الفني لفريق الزمالك لرجال كرة السلة حتى نهاية الموسم.

وانتهى موسم الدوري لسلة الزمالك بعد توديع المنافسة من نصف النهائي عقب الخسارة من الأهلي.

بينما يخوض الزمالك مباراة قوية ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر يوم 17 أبريل الجاري بينما النهائي حال التأهل إليه يقام يوم 19 من الشهر نفسه.

وقال ياسر عبد الوهاب المدرب العام للزمالك لـ FilGoal.com: "بالفعل يرحل أحمد مرعي إلى قيادة المروج الليبي ولكن سيعود مجددا إلى الزمالك".

وأضاف "أحمد مرعي مدرب الفريق سيخوض منافسات الكأس حتى النهاية وليس نصف النهائي فقط".

وأوضح عبد الوهاب "رحيل أحمد مرعي سيكون عقب نهاية موسم الزمالك وسيستمر حتى نهاية موسم الدوري الليبي سيكون في يوليو".

واختتم تصريحاته "يعود المدير الفني لفريق الزمالك مجددا قبل انطلاق الموسم الجديد".

ويسعى الزمالك لحصد لقب كأس مصر وهو آخر منافسات الفريق هذا الموسم.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر على صالة هيئة القناة بالإسماعيلية يوم الإثنين المقبل.

وحال التأهل يواجه الزمالك الفائز من مباراة الأهلي ضد الجزيرة في النهائي والمقرر له يوم الأربعاء المقبل.