البطولة العربية – إصابة حارس الطلائع بسبب ألعاب نارية في +90.. الجيش يتعادل مع أهلي طرابلس

ودع طلائع الجيش البطولة العربية من الدور الأول بعد التعادل مع أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 1-1 في لقاء الإياب والذي أقيم على ملعب شهداء بينينا في ليبيا.

وحقق الفريق الليبي الفوز في الذهاب على استاد جهاز الرياضة العسكري بنتيجة 2-1 الأسبوع الماضي.

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة في الدقائق الأخيرة حيث ألقت جماهير الفريق الليبي ألعابا نارية اصطدمت إحداها برأس محمد شعبان حارس طلائع الجيش وخرج متأثرا بالإصابة في سيارة إسعاف.

واعترض لاعبو طلائع الجيش والجهاز الفني على حكم اللقاء في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

وأدار محمود إسماعيل الحكم السوداني اللقاء وهو الذي سيقود مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حدث في مباراة طلائع الجيش وأهلي طرابلس👇 ⏰90+3' أصيب محمد شعبان حارس طلائع الجيش بعد إلقاء جماهير أهلي طرابلس ألعاب نارية عليه أثناء تنفيذ ركلة ركنية. ⏰100' خروج حارس الجيش في سيارة إسعاف متأثرا بالإصابة. pic.twitter.com/cJeRePSbcW — FilGoal (@FilGoal) April 11, 2023

المباراة التي وصلت للدقيقة 100 انقطع بثها وعقب ذلك أعلن حساب الاتحاد العربي نهاية اللقاء بالتعادل 1-1 مما يعني خروج طلائع الجيش.

#كأس_الملك_سلمان_للاندية l ⚽️ نهاية مباراة اليوم - إياب الدور الأول#أهلي_طرابلس_الليبي : 1 أنيس سلتو #طلائع_الجيش_المصري : 1 بول جوليوس pic.twitter.com/3NNe3q3mCj — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 11, 2023

وشهدت المباراة مشاركة جون إيبوكا في هجوم أهلي طرابلس حيث يلعب معارا من سيراميكا كليوباترا.

وتقدم طلائع الجيش بهدف النيجيري بول جوليوس في الدقيقة 24 مستغلا خاطئا فادحا من محمد نشنوش حارس الفريق.

وكاد أن يسجل كريم طارق هدف طلائع الجيش الثاني بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 66 سجل أنيس سالتو هدف التعادل برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من محمد المنير.

وخرج إيبوكا في الدقيقة 90 من عمر اللقاء وعوضه محمد الطبال.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع أصيب محمد شعبان حارس طلائع الجيش بعد إلقاء ألعاب نارية عليه أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

وخرج حارس الجيش في سيارة إسعاف متأثرا بالإصابة.

وبهذه النتيجة تأهل أهلي طرابلس للدور المقبل وسيواجه النهضة العماني الذي تفوق على شباب الخليل الفلسطيني بعد الفوز إجمالا بنتيجة 3-0.

وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات والذي سيقام في السعودية.

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