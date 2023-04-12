مخيتاريان: إنتر قدّم أفضل أداء هذا الموسم أمام بنفيكا

أشاد هنريك مخيتاريان لاعب إنتر بأداء فريقه الذي وصفه بالأفضل هذا الموسم خلال التغلب على بنفيكا.

هنريك مخيتاريان النادي : إنتر إنتر

ونجح إنتر في تحقيق فوزا ثمينا خارج ملعبه على بنفيكا بهدفين دون مقابل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وألحق إنتر بذلك الخسارة الأولى لبنفيكا في المسابقة هذا الموسم، وكان الفريق البرتغالي قد تصدّر مجموعته متفوقا على باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وقال مخيتاريان لشبكة سكاي سبورت: "قدمنا أفضل أداء هذا الموسم وأعتقد أننا استحقينا الفوز".

وشدد "هذه ليست سوى الخطوة الأولى، وعلينا أن نلعب بنفس الأداء الأسبوع المقبل".

وأضاف "سنفعل كل ما في وسعنا من أجل الوصول إلى نصف النهائي".

وأوضح مخيتاريان "ليس كل يوم تلعب فيه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتقضي ليلة كهذه، يجب أن نبني على ما حدث ونتذكر جيدا أنها ليست سوى الخطوة الأولى".

وتابع "لعبنا بقوة في كل منطقة وحاولنا تغطية جميع المساحات فاستحقينا الفوز".

واختتم مخيتاريان تصريحات بالإجابة عن سؤال لماذا لا يلعب إنتر بنفس الأداء في الدوري قائلا: "نسأل أنفسنا هذا السؤال".