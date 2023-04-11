رودري: الأداء الدفاعي كان المفتاح ضد بايرن ميونيخ

أوضح رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي أن الأداء الدفاعي كان مفتاحا لفريقه من أجل الانتصار على بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتصر سيتي ضيفه بايرن بثلاثية على ملعب الاتحاد قبل لقاء الإياب على ملعب أليانز أرينا.

وقال رودري لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية: "حققنا نتيجة كبيرة لنا لكن أيضا لعبنا بطريقة رائعة".

وأضاف "المفتاح اليوم كان الأداء الدفاعي، كان رائعا، وكنا نعرف كيف نعاقبهم".

وأكمل "كان الأمر خاصا بالنسبة لي أن أسجل أول أهدافي في دوري أبطال أوروبا، وفي هذه اللحظة كنا نعاني لأننا لعبنا ضد فريق عظيم".

وسجل الإسباني هدفا رائعا هو الأول له في دوري أبطال أوروبا في مباراته الـ 44 بالمسابقة.

بعد 44 مباراة له في البطولة. 🏟⚽ يا لها من طريقة اختارها رودري ليسجل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا. ⚽🔥🔥 pic.twitter.com/U3ba8yqo3Z — FilGoal (@FilGoal) April 11, 2023

وأردف "أحيانا نفهم أنه لا نستطيع أن نستحوذ على الكرة بنسبة 80%، لعبوا جيدا أيضا، سجلنا 3 أهداف وكان بإمكاننا أن نسجل الرابع لتصبح النتيجة كبيرة".

وأتم "لا نفكر أن الأمر انتهى، هم فريق جيد، ونحن سعداء بالأداء لكن علينا أن نحاول الفوز في الإياب".





























































وحقق جوارديولا فوزا على توماس توخيل مدرب بايرن الجديد بعدما حقق المدرب الألماني الفوز على بيب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

كما حقق هالاند انتصاره الأول ضد بايرن ميونيخ بعد 7 مواجهات سابقة خسرها جميعا.

واستقبل بايرن 3 أهداف في مباراة اليوم وهو أكثر مما استقبل خلال 8 مباريات سابقة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل لحسم هوية المتأهل لنصف النهائي على ملعب أليانز أرينا.

ولأول مرة يستقبل بايرن 3 أهداف في دوري الأبطال منذ الخسارة 3-0 من باريس سان جيرمان في سبتمبر 2017.

وحقق مانشستر سيتي فوزه العاشر على ملعب الاتحاد في جميع المسابقات منذ بداية عام 2022 ودون خسارة.

ووصل هالاند للهدف رقم 45 الموسم الحالي مع سيتي ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد مع فريق إنجليزي بجميع المسابقات.