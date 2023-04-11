فرج عامر لـ في الجول: فيوتشر لم يدفع لنا مقابل صفقة الوادي حتى الآن

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 23:34

كتب : بسام أبو بكر

عبد الكبير الوادي - ساليفو مورو

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن عدم حصول النادي على قيمة صفقة عبد الكبير الوادي من فيوتشر حتى الآن.

وانتقل عبد الكبير الوادي من سموحة إلى فيوتشر قبل انطلاق الموسم الجاري.

وقال فرج عامر لـ FilGoal.com: "تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد مجلس سموحة السابق بسبب عدم تسجيل عقد عبد الكبير الوادي وهي مخالفة قانونية".

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وكشف عامر "لم نحصل على مليم واحد من فيوتشر نظير صفقة عبد الكبير الوادي حتى الآن".

وأضاف "بعد عودتي إلى سموحة اكتشفت أن المجلس السابق قرر بيع اللاعب مقابل 18 مليون جنيه ولم نحصل على أموالنا".

وتابع فرج عامر "خاطبت نادي فيوتشر بشكل رسمي من أجل الحصول على أقساط الصفقة ولم يصلني رد حتى الآن".

واختتم فرج عامر تصريحاته "سننتظر رد فيوتشر قبل التصعيد باتخاذ إجراءات قانونية من أجل الحصول على قيمة الصفقة".

وخاض عبد الكبير الوادي 27 مباراة في مسابقتي الدوري والكونفدرالية مع فيوتشر هذا الموسم.

ونجح المغربي في المساهمة بخمسة أهداف في الدوري المصري بتسجيل ثلاثة أهداف مقابل صناعة هدفين.

ويتواجد سموحة في المركز التاسع برصيد 31 نقطة من 24 مباراة خاضهم الفريق في الدوري.

أما فيوتشر ففي المركز الثاني بـ 45 نقطة من 21 مباراة لعبهم.

سموحة فرج عامر عبد الكبير الوادي فيوتشر
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