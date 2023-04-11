"لن نقف مكتوفي الأيدي".. أسوان يطلب حكاما دوليين وتقنية الفيديو حتى نهاية الموسم

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 23:21

كتب : رضا السنباطي

احتفال لاعبي أسوان بالفوز على إنبي

طلب نادي أسوان إسناد إدارة مبارياته المتبقة من مسابقة الدوري المصري إلى حكام دوليين.

كما شدد على ضرورة تواجد سيارات تقنية الفيديو في باقي مبارياته (VAR).

ويستعد أسوان لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري.

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وأرسل نادي أسوان خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لعرض مطالب ممثل الصعيد بضرورة توافر وتعيين حكام دوليين لمباريات الأسابيع المتبقية من بطولة الدورى الممتاز والتأكيد على ضرورة تواجد سيارة تقنية الفيديو.

وجاء خطاب أسوان كالتالي:

"نظرا لقرب انتهاء الدورى وحساسية المباريات المتبقية نأمل التكرم بتوفير حكام دوليين لكافة مبارياتنا المتبقية بالدورى بالاضافة الى ضرورة توفير السيارة الخاصة بالفار في تلك المباريات. إذ أن عدم توافرها فى مباراتي الفريق ضد نادى سموحة وسيراميكا كان لها أثر سلبى تمثل فى عدم احتساب ضربة جزاء واضحة من قبل حكم مباراة سيراميكا".

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وأوضح الشافعي صالح رئيس نادي أسوان "هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها مخاطبة المسئولين عن إتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الحكام. نادى أسوان لن يقبل بأى حال من الأحوال أن يتحمل بمفرده تكرار الأخطاء التحكيمية بالإضافة للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بأن يتوافر الڤار فى مباريات دون غيرها".

وتابع "أطالب بإرساء قواعد العدالة تنظيميا وتحكيميا بين جميع الأندية المتنافسة ببطولة دورى رابطة الأندية المصرية المحترفة. إدارة نادى أسوان لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى تجاوزات تراها قد تضر بمسيرة ومستقبل فريقها بالدورى الممتاز ولنا الحق فى الدفاع عن مواقف وحقوق نادى أسوان من خلال القنوات والمسارات الشرعية والقانونية".

ويحتل أسوان المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.

فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

أسوان الدوري المصري بيراميدز
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