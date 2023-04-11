أول خسارة أوروبية.. إنتر يقترب من نصف نهائي الأبطال بالفوز على بنفيكا

تعرض فريق بنفيكا لأول خسارة أوروبية هذا الموسم بعد تغلب إنتر على الفريق البرتغالي بهدفين دون مقابل في ذهاب ثمن النهائي.

واقترب إنتر من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز خارج ملعبه على بنفيكا.

وبذلك يتعرض بنفيكا للخسارة الثانية على ملعبه هذا الموسم، وكانت الخسارتان في الأسبوع الحالي، بعد السقوط أمام بورتو في الدوري.

وتقترب النسخة الحالية من ضمان طرف إيطالي في المباراة النهائية، إذ حال حسم إنتر تأهله يواجه الفائز من نابولي وميلان في نصف النهائي.

وسجل إنتر هدفيه عن طريق نيكولو باريلا وروميلو لوكاكو في الشوط الثاني من المباراة.

وكان الشوط الأول قد انتهى سلبيا بالتعادل، قبل أن يسجل باريلا هدف التقدم مبكرا مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 51.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 81 بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب لمسة يد على جواو ماريو.

ونجح روميلو لوكاكو في تسجيل ركلة الجزاء بطريقة ناجحة على يسار حارس المرمى داخل شباك بنفيكا.

أول خسارة أوروبية

تعرض بنفيكا بتلك الخسارة إلى الهزيمة الأوروبية الأولى هذا الموسم.

وكان بنفيكا قبل منافسات ربع النهائي قد خاض 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وحقق بنفيكا الفوز في عشر مباريات قارية مقابل تعادلين.

ويقترب بنفيكا مجددا من توديع منافسات دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي والفشل في بلوغ نصف النهائي.

فوز أول

أما إنتر فحقق فوزه الأول منذ 5 مارس الماضي بعد التعثر في ست مباريات متتالية.

ولم ينجح إنتر في تحقيق الفوز في ست مباريات خلال ثلاث بطولات مختلفة خاضهم الفريق.

وتعادل إنتر ثلاث مرات كما خسر في نفس عدد المباريات منذ فوزه على ليتشي بهدفين دون مقابل.

وحقق إنتر الفوز خارج ملعبه لأول مرة منذ الفوز على بلزن في دور المجموعات.

أسبوع للنسيان

قبل بداية الأسبوع الجاري لم يتعرض بنفيكا لأي خسارة على ملعبه منذ بداية الموسم.

وخلال أسبوع واحد تعرض بنفيكا للخسارة مرتين متتاليتين على نفس الملعب.

فبعد الخسارة أمام بورتو بهدفين مقابل هدف واحد في الدوري، خسر بنفيكا مجددا على أرضه وهذه المرة أمام إنتر.

ويستعد بنفيكا لمباراة الإياب أمام إنتر يوم الأربعاء المقبل ويتخللها مواجهة تشافيز في الدوري البرتغالي.