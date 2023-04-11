قائمة المحلة - الشيخ يقود الهجوم أمام فيوتشر.. واستمرار غياب حميد ماو

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 22:56

كتب : رضا السنباطي

أحمد الشيخ - غزل المحلة

أعلن عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة عن قائمة فريقه لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلعب غزل المحلة ضد فيوتشر غدا الأربعاء ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وجاءت قائمة غزل المحلة لمواجهة فيوتشر كالتالي.

أخبار متعلقة:
ماركا: برشلونة قدم عرضا لتمديد عقد تشافي حتى 2026 شادي رضوان يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول تطورات إصابتي السعيد وأسامة جلال مؤتمر سباليتي: احترم مالديني ورشحته في زينيت.. وأود احتساء قهوة تركية مع جوارديولا

حراسة المرمى: عمرو شعبان - محمود الحضرى - أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد رضا - محمد جابر - السيد الشبراوى - طارق سامى - إيهاب سمير - محمد بازوكا - معاذ الحناوى - مصطفى العش - مصطفى أسامة.

خط الوسط: أحمد الشيخ - إبراهيما كونيه - إبراهيم عايش - أحمد النادرى - أحمد الجعيدي

خط الهجوم: كريم مصطفى - حازم مرسي - عبد الرحمن عاطف - جبريل أوريك - تشارليز باسي.

ويستمر غياب التنزاني حميد ماو عن قائمة المحلة بداعي الإصابة.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

فيما يتواجد فيوتشر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة جمعهم خلال 22 مباراة.

فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 30 نقطة من 22 مباراة.

غزل المحلة فيوتشر
نرشح لكم
فرج عامر لـ في الجول: فيوتشر لم يدفع لنا مقابل صفقة الوادي حتى الآن "لن نقف مكتوفي الأيدي".. أسوان يطلب حكام دوليين وتقنية الفيديو حتى نهاية الموسم شادي رضوان يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول تطورات إصابتي السعيد وأسامة جلال عقوبات نهائي الكأس.. غرامات على الأهلي وبيراميدز وإيقاف عبد المنعم 3 مباريات مران الزمالك - كواليس اجتماع عبد الهادي مع الفريق.. وجمعة يواصل التأهيل خالد عبد الفتاح: دخلت الأهلي من الباب الكبير والجمهور اللاعب رقم 1 الكونفدرالية - كاف يعلن موعد مباراتي بيراميدز مع مارومو جالانتس
أخر الأخبار
مخيتاريان: إنتر قدّم أفضل أداء هذا الموسم أمام بنفيكا 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رودري: الأداء الدفاعي كان المفتاح ضد بايرن ميونيخ 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فرج عامر لـ في الجول: فيوتشر لم يدفع لنا مقابل صفقة الوادي حتى الآن 51 دقيقة | الكرة المصرية
"لن نقف مكتوفي الأيدي".. أسوان يطلب حكام دوليين وتقنية الفيديو حتى نهاية الموسم ساعة | الكرة المصرية
أول خسارة أوروبية.. إنتر يقترب من نصف نهائي الأبطال بالفوز على بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الانتقام لـ بيب وهالاند.. مانشستر سيتي يقسو على بايرن بثلاثية في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة المحلة - الشيخ يقود الهجوم أمام فيوتشر.. واستمرار غياب حميد ماو ساعة | الكرة المصرية
ماركا: برشلونة قدم عرضا لتمديد عقد تشافي حتى 2026 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 3 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 4 أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب