قائمة المحلة - الشيخ يقود الهجوم أمام فيوتشر.. واستمرار غياب حميد ماو

أعلن عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة عن قائمة فريقه لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلعب غزل المحلة ضد فيوتشر غدا الأربعاء ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وجاءت قائمة غزل المحلة لمواجهة فيوتشر كالتالي.

حراسة المرمى: عمرو شعبان - محمود الحضرى - أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد رضا - محمد جابر - السيد الشبراوى - طارق سامى - إيهاب سمير - محمد بازوكا - معاذ الحناوى - مصطفى العش - مصطفى أسامة.

خط الوسط: أحمد الشيخ - إبراهيما كونيه - إبراهيم عايش - أحمد النادرى - أحمد الجعيدي

خط الهجوم: كريم مصطفى - حازم مرسي - عبد الرحمن عاطف - جبريل أوريك - تشارليز باسي.

ويستمر غياب التنزاني حميد ماو عن قائمة المحلة بداعي الإصابة.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

فيما يتواجد فيوتشر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة جمعهم خلال 22 مباراة.

فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 30 نقطة من 22 مباراة.