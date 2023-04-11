شادي رضوان يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف

أعلن شادي رضوان لاعب شباب الأهلي إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

شادي رضوان النادي : الأهلي الأهلي

اللاعب البالغ 21 عاما عاد للأهلي عقب نهاية إعارته لصفوف البنك الأهلي الموسم الماضي.

ولم يخض شادي أي مباراة بقميص الأهلي الموسم الجاري.

وارتدى رضوان قميص البنك الأهلي في 7 مباريات فقط، والأهلي في مباراتين بمسابقتي الدوري المصري والكأس بعدد دقائق 99.

من شوارع المنصورة بدأ شادي رضوان، وتزيدات الضغوط عليه بشكل كبير بعد ظهور اسمه في قائمة جارديان لأفضل 60 موهبة صاعدة حول العالم عام 2018.

شادي رضوان تحدث سابقا لـ FilGoal.com عن مركزه المفضل: "ألعب على الجناحين. في البداية كنا نلعب في ملاعب صغيرة فكنت أميل إلى المهارة ولكن عند اللعب في ملاعب 11 ضد 11 كانت هناك فجوة تداركتها مع الوقت وهي السرعة، عملت على تطوير نفسي وزيادة هذا العامل لتبدأ فترة التألق".

اللاعب المُلقب بـ "فيراري الأهلي" تعرض لإصابة قوية تشبه إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ضد ريال مدريد، إذ تعرض لإصابة بكسر في عظمة الترقوة في الكتف، بالإضافة إلى كدمة قوية في ضلوع القفص الصدري أثناء مباراة بتروجت ومن ثم تجددت الإصابة مجددا.

ويكمل شادي "رغم عدم مشاركتي كرأس حربة صريح إلا أنني حصلت على لقب هداف الدوري موسمين على التوالي في الموسم الأول سجلت 28 هدفا والثاني أكثر من 20 هدفا وتم إلغاء الدوري في الموسم الثالث بسبب ثورة 30 يونيو".

مدربه عمر أنور يسرد أهم مميزات شادي قائلا: "هو لاعب يملك أهم 5 مميزات للاعب الكرة وهم السرعة والمهارة وتسجيل الأهداف وصناعتها وقوة الشخصية، يجيد في مركز الجناح، ويملك مقومات تؤهله لأن يكون إضافة كبيرة".