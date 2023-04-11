شادي رضوان يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

تدريب الأهلي يوم 30 يونيو

أعلن شادي رضوان لاعب شباب الأهلي إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

شادي رضوان

النادي : الأهلي

الأهلي

اللاعب البالغ 21 عاما عاد للأهلي عقب نهاية إعارته لصفوف البنك الأهلي الموسم الماضي.

ولم يخض شادي أي مباراة بقميص الأهلي الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
البنك الأهلي لـ في الجول: نجحنا في ضم شادي رضوان وفخري من الأهلي شادي رضوان.. من شوارع المنصورة إلى قائمة جارديان لأفضل 60 و"التتش حلمه الوحيد"

وارتدى رضوان قميص البنك الأهلي في 7 مباريات فقط، والأهلي في مباراتين بمسابقتي الدوري المصري والكأس بعدد دقائق 99.

من شوارع المنصورة بدأ شادي رضوان، وتزيدات الضغوط عليه بشكل كبير بعد ظهور اسمه في قائمة جارديان لأفضل 60 موهبة صاعدة حول العالم عام 2018.

شادي رضوان تحدث سابقا لـ FilGoal.com عن مركزه المفضل: "ألعب على الجناحين. في البداية كنا نلعب في ملاعب صغيرة فكنت أميل إلى المهارة ولكن عند اللعب في ملاعب 11 ضد 11 كانت هناك فجوة تداركتها مع الوقت وهي السرعة، عملت على تطوير نفسي وزيادة هذا العامل لتبدأ فترة التألق".

اللاعب المُلقب بـ "فيراري الأهلي" تعرض لإصابة قوية تشبه إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ضد ريال مدريد، إذ تعرض لإصابة بكسر في عظمة الترقوة في الكتف، بالإضافة إلى كدمة قوية في ضلوع القفص الصدري أثناء مباراة بتروجت ومن ثم تجددت الإصابة مجددا.

ويكمل شادي "رغم عدم مشاركتي كرأس حربة صريح إلا أنني حصلت على لقب هداف الدوري موسمين على التوالي في الموسم الأول سجلت 28 هدفا والثاني أكثر من 20 هدفا وتم إلغاء الدوري في الموسم الثالث بسبب ثورة 30 يونيو".

مدربه عمر أنور يسرد أهم مميزات شادي قائلا: "هو لاعب يملك أهم 5 مميزات للاعب الكرة وهم السرعة والمهارة وتسجيل الأهداف وصناعتها وقوة الشخصية، يجيد في مركز الجناح، ويملك مقومات تؤهله لأن يكون إضافة كبيرة".

الأهلي شادي رضوان
نرشح لكم
فرج عامر لـ في الجول: فيوتشر لم يدفع لنا مقابل صفقة الوادي حتى الآن "لن نقف مكتوفي الأيدي".. أسوان يطلب حكام دوليين وتقنية الفيديو حتى نهاية الموسم قائمة المحلة - الشيخ يقود الهجوم أمام فيوتشر.. واستمرار غياب حميد ماو مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول تطورات إصابتي السعيد وأسامة جلال تقرير سعودي: النصر قرر الاستغناء عن رودي جارسيا مران الزمالك - كواليس اجتماع عبد الهادي مع الفريق.. وجمعة يواصل التأهيل الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق حوار في الجول - مانولوفيتش عن كورنيش الإسكندرية.. خلافه مع أحمد عادل وعدم الخوف من أي مدرب
أخر الأخبار
مخيتاريان: إنتر قدّم أفضل أداء هذا الموسم أمام بنفيكا دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رودري: الأداء الدفاعي كان المفتاح ضد بايرن ميونيخ 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فرج عامر لـ في الجول: فيوتشر لم يدفع لنا مقابل صفقة الوادي حتى الآن 49 دقيقة | الكرة المصرية
"لن نقف مكتوفي الأيدي".. أسوان يطلب حكام دوليين وتقنية الفيديو حتى نهاية الموسم ساعة | الكرة المصرية
أول خسارة أوروبية.. إنتر يقترب من نصف نهائي الأبطال بالفوز على بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الانتقام لـ بيب وهالاند.. مانشستر سيتي يقسو على بايرن بثلاثية في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة المحلة - الشيخ يقود الهجوم أمام فيوتشر.. واستمرار غياب حميد ماو ساعة | الكرة المصرية
ماركا: برشلونة قدم عرضا لتمديد عقد تشافي حتى 2026 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 3 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 4 أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب