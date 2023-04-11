مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول تطورات إصابتي السعيد وأسامة جلال

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 21:43

كتب : بسام أبو بكر

عبد الله السعيد و عبد الرحيم دغموم - المصري × بيراميدز

كشف مصدر من نادي بيراميدز تطورات إصابتي الثنائي عبد الله السعيد وأسامة جلال.

أسامة جلال

النادي : بيراميدز

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكان الثنائي قد تم استبداله اضطراريا خلال مباراة نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز بسبب الإصابة.

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "سيخضع عبد الله السعيد لأشعة على الركبة خلال ساعات بعد زوال التورم الذي سيعيق ظهور النتيجة بشكل واضح حاليا".

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - كاف يعلن موعد مباراتي بيراميدز مع مارومو جالانتس الكونفدرالية - حكم إيفواري لمباراة بيراميدز ومارومو جالانتس بعد طرده أمام بيراميدز.. الأهلي يعلن توقيع عقوبة مالية على عبد المنعم الشحات يكشف سر صناعته لهدف فوز الأهلي على بيراميدز

وكشف "المؤشرات تقول بأنه جزع في رباط الركبة الداخلي ولكن سننتظر نتيجة الأشعة".

أما عن حالة أسامة جلال فأوضح "اللاعب تعرض لإصابة في العضلة الأمامية من الدرجة الأولى".

وتابع "سيخضع جلال لأشعة جديدة لتحديد البرنامج العلاجي ومدة الغياب".

واختتم المصدر تصريحاته "فترة غياب أسامة جلال المتوقعة لن تقل عن أسبوعين".

وكان بيراميدز قد خسر نهائي كأس مصر عن موسم 2021 -2022 أمام الأهلي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

ويستعد بيراميدز لاستئناف مباريات الدوري بخوض مواجهتي أسوان ثم الداخلية يومي 14 و18 أبريل الجاري على الترتيب.

ويسافر بيراميدز إلى أسوان مساء الخميس استعدادا لخوض لقاء الجمعة ضمن مباريات الجولة 25 من المسابقة.

بينما يستضيف بيراميدز فريق مارومو جالانتس الجنوب إفريقي يوم 23 أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

عبد الله السعيد بيراميدز أسامة جلال
نرشح لكم
فرج عامر لـ في الجول: فيوتشر لم يدفع لنا مقابل صفقة الوادي حتى الآن "لن نقف مكتوفي الأيدي".. أسوان يطلب حكام دوليين وتقنية الفيديو حتى نهاية الموسم قائمة المحلة - الشيخ يقود الهجوم أمام فيوتشر.. واستمرار غياب حميد ماو شادي رضوان يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف عقوبات نهائي الكأس.. غرامات على الأهلي وبيراميدز وإيقاف عبد المنعم 3 مباريات مران الزمالك - كواليس اجتماع عبد الهادي مع الفريق.. وجمعة يواصل التأهيل خالد عبد الفتاح: دخلت الأهلي من الباب الكبير والجمهور اللاعب رقم 1 الكونفدرالية - كاف يعلن موعد مباراتي بيراميدز مع مارومو جالانتس
أخر الأخبار
مخيتاريان: إنتر قدّم أفضل أداء هذا الموسم أمام بنفيكا دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رودري: الأداء الدفاعي كان المفتاح ضد بايرن ميونيخ 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فرج عامر لـ في الجول: فيوتشر لم يدفع لنا مقابل صفقة الوادي حتى الآن 50 دقيقة | الكرة المصرية
"لن نقف مكتوفي الأيدي".. أسوان يطلب حكام دوليين وتقنية الفيديو حتى نهاية الموسم ساعة | الكرة المصرية
أول خسارة أوروبية.. إنتر يقترب من نصف نهائي الأبطال بالفوز على بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الانتقام لـ بيب وهالاند.. مانشستر سيتي يقسو على بايرن بثلاثية في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة المحلة - الشيخ يقود الهجوم أمام فيوتشر.. واستمرار غياب حميد ماو ساعة | الكرة المصرية
ماركا: برشلونة قدم عرضا لتمديد عقد تشافي حتى 2026 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 3 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 4 أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب