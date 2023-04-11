مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول تطورات إصابتي السعيد وأسامة جلال

كشف مصدر من نادي بيراميدز تطورات إصابتي الثنائي عبد الله السعيد وأسامة جلال.

وكان الثنائي قد تم استبداله اضطراريا خلال مباراة نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز بسبب الإصابة.

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "سيخضع عبد الله السعيد لأشعة على الركبة خلال ساعات بعد زوال التورم الذي سيعيق ظهور النتيجة بشكل واضح حاليا".

وكشف "المؤشرات تقول بأنه جزع في رباط الركبة الداخلي ولكن سننتظر نتيجة الأشعة".

أما عن حالة أسامة جلال فأوضح "اللاعب تعرض لإصابة في العضلة الأمامية من الدرجة الأولى".

وتابع "سيخضع جلال لأشعة جديدة لتحديد البرنامج العلاجي ومدة الغياب".

واختتم المصدر تصريحاته "فترة غياب أسامة جلال المتوقعة لن تقل عن أسبوعين".

وكان بيراميدز قد خسر نهائي كأس مصر عن موسم 2021 -2022 أمام الأهلي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

ويستعد بيراميدز لاستئناف مباريات الدوري بخوض مواجهتي أسوان ثم الداخلية يومي 14 و18 أبريل الجاري على الترتيب.

ويسافر بيراميدز إلى أسوان مساء الخميس استعدادا لخوض لقاء الجمعة ضمن مباريات الجولة 25 من المسابقة.

بينما يستضيف بيراميدز فريق مارومو جالانتس الجنوب إفريقي يوم 23 أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.