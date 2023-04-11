مؤتمر سباليتي: أحترم مالديني ورشحته في زينيت.. وأود احتساء قهوة تركية مع جوارديولا

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 21:32

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - نابولي

أبدى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي الإيطالي احترمه لـ باولو مالديني أسطورة ميلان ومديره التقني، ويرغب في احتساء قهوة تركية مع بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي.

ويستعد نابولي للقاء ميلان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو.

وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي: "ليس لدي ما أقوله لـ مالديني، لأنني احترمه وأقدره دائما".

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وأردف "المشكلة أن العدسات التقطت كل شيء خارج الأضواء، وهو أمر اعتيادي، سأعلمكم بأنني أثناء قيادتي لزينيت الروسي طُلب مني ترشيح نجم دولي للتعاون مع النادي واخترت مالديني".

وأكمل "فعل شيئا لم أقبله، لكن هذا يُظهر كم احترمع وأقدمه".

وردا على جوارديولا أجاب قائلا: "أدركت أن ردي على ما قاله لم يكن له تأثير مرغوب".

وأضاف "تعلمت من بيب جوارديولا ويمكن مقارنته بالعظماء الذين نتعلم منهم، بما فيهم يورجن كلوب وربروتو دي زيربي، هؤلاء المدربين أشاهدهم بشكل منتظم".

وأردف "إذا لم أحدث التأثير المرغوب، اعتذر لجوارديولا، لأننا نحب عندما يتحدث الناس عن نابولي ويشيدون بطريقة لعبنا، رغم ذلك إذا قلت لجوارديولا إننا سنفوز بلقب دوري الأبطال سيحدث هذا فارق، لسنا ذلك الفريق الذي يجب أن يشعر بالقلق من الأداء في هذه المسابقة".

وأتم "نحن بالفعل نكتب التاريخ، ونستمتع بأنفسنا الآن، آمل أن أجلس مع جوارديولا ونحتسي قهوة تركية ونخوض حديثا ضاحكا حول ذلك".

وسبق أن صرّح جوارديولا من قبل أن نابولي هو أفضل فريق في أوروبا بالوقت الحالي.

فرد عليه سباليتي قائلا: "لا أشعر بالفخر بثناء جوارديولا، لا أشعر بأي شيء، أعرف جيدًا اللعبة التي يحاول تطبيقها، الكل يعرف كيف يحب وضع الضغط على الآخرين".

وتساءل: "كيف سنضع نابولي كمرشح فوق مانشستر سيتي؟ هم ينفقون 900 مليون يورو بينما نحن ننفق 9 ملايين يورو، لا بد أن هناك سبب. إنها لعبة نفسية حتى يستطيعون إخراجنا".

وانتصر ميلان على نابولي مؤخرا بنتيجة 4-0 في الدوري الإيطالي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

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