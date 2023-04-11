الرياضية: ضربة موجعة جديدة لـ الهلال قبل مواجهة رونالدو ورفاقه

تلقى الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة النصر.

ويلعب الهلال ضد النصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 24 من منافسات دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن سلمان الفرج قائد الهلال سيغيب عن دربي الرياض العاصمة أمام النصر بسبب الإصابة.

وأوضحت التقارير أن الفرج يواصل التأهيل في العيادة الطبية لنادي الهلال وسيبدأ في المشي على العشب الأخضر خلال الأسبوع المقبل.

غياب سلمان الفرج عن مباراة الهلال والنصر جاء بعد أيام من التأكد من غياب سالم الدوسري صانع ألعاب الهلال عن المباراة ذاتها.

الدوسري أجرى جراحة باستخدام الحقن بالبلازما (الأشعة الصوتية)، على موضع إصابته في مفصل القدم والتي تعرض لها خلال مباراة السعودية أمام بوليفيا الودي في توقف مارس الدولي.

وسبق أن خضع سالم لإجراء مماثل بالحقن بالبلازما في القدم اليمنى والقدم اليسري خلال الموسم قبل الماضي وسيغيب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة.

فيما يتواجد النصر بقيادو كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بجدول التريتب برصيد 50 نقطة.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.