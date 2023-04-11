الرياضية: ضربة موجعة جديدة لـ الهلال قبل مواجهة رونالدو ورفاقه

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

تلقى الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة النصر.

ويلعب الهلال ضد النصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 24 من منافسات دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن سلمان الفرج قائد الهلال سيغيب عن دربي الرياض العاصمة أمام النصر بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر إنزو: لم أصل إلى قمة مستواي في تشيلسي.. ونعرف ما سنقوم به أمام ريال مدريد مؤتمر لامبارد: كانتي وتياجو سيلفا جاهزان للقاء ريال مدريد.. وهذا سؤال صعب لأجاوبه ليفاندوفسكي: أتمنى اللعب مع ميسي.. ولم أستطع المشي بعد الكلاسيكو

وأوضحت التقارير أن الفرج يواصل التأهيل في العيادة الطبية لنادي الهلال وسيبدأ في المشي على العشب الأخضر خلال الأسبوع المقبل.

غياب سلمان الفرج عن مباراة الهلال والنصر جاء بعد أيام من التأكد من غياب سالم الدوسري صانع ألعاب الهلال عن المباراة ذاتها.

الدوسري أجرى جراحة باستخدام الحقن بالبلازما (الأشعة الصوتية)، على موضع إصابته في مفصل القدم والتي تعرض لها خلال مباراة السعودية أمام بوليفيا الودي في توقف مارس الدولي.

وسبق أن خضع سالم لإجراء مماثل بالحقن بالبلازما في القدم اليمنى والقدم اليسري خلال الموسم قبل الماضي وسيغيب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة.

فيما يتواجد النصر بقيادو كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بجدول التريتب برصيد 50 نقطة.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

الهلال النصر سلمان الفرج
نرشح لكم
النصر السعودي يغير اسم ملعبه مجموعة الزمالك - الشباب آخر المتأهلين إلى الدور التمهيدي الثاني لكأس العرب محلل أداء الفيحاء يعلق لـ في الجول على صورته مع رونالدو الرياضية: البليهي يتعافى قبل مواجهة رونالدو في دربي الهلال والنصر ريكورد: الهلال يخطط للتعاقد مع مهدي طارمي هدية لـ حجازي وطارق حامد .. الهلال يخسر من متذيل الترتيب في الدوري السعودي تقرير: زاها يرفض مزاملة رونالدو في النصر السعودي تقرير: زيدان أو مورينيو.. من يدرب رونالدو في النصر بعد إقالة جارسيا؟
أخر الأخبار
فادي فريد: توقعت خطأ حسام عبد المجيد بسبب أرضية استاد القاهرة ساعة | الدوري المصري
سلة - لأول مرة منذ 16 عاما.. الزمالك إلى نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي ساعة | كرة سلة
إدارة مركب محمد الخامس: أخبار نقل مباراة الأهلي أمام الرجاء مغلوطة.. المشكلة في مدرج فقط ساعة | الكرة الإفريقية
ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. زيزو ينفرد بالمركز الثالث وشريف يقتحم صراع المقدمة ساعة | الدوري المصري
مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي ساعة | الكرة المصرية
موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة ساعة | الكرة المصرية
أحمد سامي: فارق الإمكانيات بين سموحة والأهلي كبير 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أوسوريو: الجميع بحاجة للتحسن.. وموعد وصول المساعد الأجنبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك