مؤتمر إنزو: لم أصل إلى قمة مستواي في تشيلسي.. ونعرف ما سنقوم به أمام ريال مدريد

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 21:02

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - تشيلسي

يثق إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ريال مدريد غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنزو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نعلم أن ريال مدريد ناد كبير جدا وله تاريخ كبير مع لاعبين كبار لكننا نثق فيما سنفعله غدا. مودريتش وكروس لاعبان كبيران للغاية فازوا بكل شيء وهما مصدر إلهام للجميع".

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وأضاف "هناك احترام لأن هذه مباراة كرة قدم ونحن نعرف الجودة التي يتمتعون بها. سنحاول التعاقد مع مدافعينا ولدينا عمل دفاعي رائع وتقديم مباراة رائعة".

وواصل "لا أعتقد أنني وصلت إلى أعلى مستوى لي في تشيلسي، لم أتواجد هنا منذ فترة طويلة وهو دوري مختلف، مدينة مختلفة. الأمر ليس سهلا ولكني أحاول دعم زملائي للقيام بأفضل ما يمكن".

وشدد "أهدف دائما إلى أن أكون قائدا لأنني عندما بدأت جذوري في كرة القدم أريد أن أكون مثالا وأن أساعد زملائي على أن يتم تعريفهم بهذه الطريقة ، لذا فإن الشباب يجعلني سعيدا وأود أن أشكر فرانك على كلماته".

وتابع "من الواضح أن تغيير المدرب خلال الموسم ليس بالأمر السهل. نحن مستعدون ذهنيا للعب غدا.سأحاول الاستمتاع بالمباراة. لا أعتقد أنه يتعين علي إثبات أي شيء لأي شخص وسأبذل قصارى جهدي كما أفعل دائما. لم يتغير شيء لأن اللاعبين لا يزالون أقوياء ، والعقلية قوية".

واختتم "فرانك مع المجموعة قليلا وأخبرنا أن نبقي رؤوسنا مستقيمة. تشيلسي ناد له تاريخ ضخم وقد أخبرنا عندما فاز ببطولة أوروبا في عام 2012 وذكر أنه كان في أسوأ لحظاته الكروية مع تشيلسي".

وتقام مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج يوم 18 إبريل.

الفريقان كانا قد التقيا في دور ربع نهائي الموسم الماضي أيضا وتأهل ريال مدريد بعد الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-4.

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