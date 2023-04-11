مؤتمر لامبارد: كانتي وتياجو سيلفا جاهزان للقاء ريال مدريد.. وهذا سؤال صعب لأجاوبه

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - تشيلسي وليفربول

زف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أنباء سعيدة لجماهير ناديه بتأكيده على جاهزية نجولو كانتي وتياجو سيلفا وماسون ماونت للقاء ريال مدريد.

ويحل تشيلسي غدا الأربعاء ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو لملاقاته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث لامبارد في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء ردا على أن فريقه يلعب أوروبيا أفضل من الدوري الإنجليزي: "لست متأكدا، أفهم السؤال لأنني شاهدت الفريق من الخارج، الدوري الإنجليزي هو أيضا أحد أكبر التحديات في كرة القدم العالمية".

أخبار متعلقة:
مؤتمر ثيو هيرنانديز: غياب أوسيمين لن يغير أي شيء ضد نابولي مؤتمر بيولي: مواجهة نابولي في الأبطال؟ ستكون مباراة مختلفة تستمر 180 دقيقة ليفاندوفسكي: أتمنى اللعب مع ميسي.. ولم أستطع المشي بعد الكلاسيكو

وواصل "أعتقد أن دوري الأبطال أحيانا يعطيك فرصة الهروب من الواقع وهناك سرعة مختلفة للعبة، ويمكن لجميع اللاعبين المساهمة في ذلك".

وشدد "نحن الآن نواجه ريال مدريد والمقارنات لا قيمة لها".

وعن عودة ريال مدريد في النتيجة ضد تشيلسي الموسم الماضي وعما قاله للاعبيه أوضح "كل سنة لها قصة جديدة، ففي الموسم قبل الماضي جاء تشيلسي إلى هنا وعبر للدور التالي".

وأردف "الموسم الماضي ريال مدريد قدم مباراة رائعة حينما بدا تشيلسي قويا، ما سأقوله للاعبين هو أننا سنخوض مباراة أمام ناد خاص في ملعب خاص، وتركيزي لا ينصب على العام الماضي بل المباراة المقبلة".

وأكمل لامبارد "يجب أن نفهم نقاط قوة ريال مدريد وأن نتحلى بالالتزام ونتفهم تهديدات ريال مدريد وطرقهم المفضلة للتسجيل ويجب أن نظهر قوتنا وأن نؤمن بأنفسنا".

وعن جاهزية اللاعبين قال: "كانتي وماونت وتياجو سيلفا جاهزون للمباراة".

أما عن أكثر لاعب يقلقه من ريال مدريد أجاب "هذا سؤال صعب لأجاوبه، لدي احترام كبير لريال مدريد ونجاحاته، لكن بالنظر للاستمرارية فسوف أقول بنزيمة ومودريتش وكروس، علينا أن نعمل ضدهم وأن نكون على دراية بالتهديدات ونتعامل معها جيدا".

تشيلسي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا لامبارد
نرشح لكم
مؤتمر سباليتي: احترم مالديني ورشحته في زينيت.. وأود احتساء قهوة تركية مع جوارديولا استراحة أبطال أوروبا - بنفيكا (0)-(0) إنتر.. نهاية الشوط الأول استراحة أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (1) (0) بايرن ميونيخ.. نهاية الشوط الأول مؤتمر ثيو هيرنانديز: غياب أوسيمين لن يغير أي شيء ضد نابولي مؤتمر بيولي: مواجهة نابولي في الأبطال؟ ستكون مباراة مختلفة تستمر 180 دقيقة التشكيل - موراتو يعوض غياب أوتامنيدي في دفاع بنفيكا.. ولاوتارو ودجيكو يقودان هجوم إنتر تشكيل بايرن ميونيخ - جنابري يعوض غياب موتينج.. وموسيالا أساسي أمام سيتي تشكيل مانشستر سيتي - برناردو أساسي على حساب محرز أمام بايرن.. وثلاثي وسط معتاد
أخر الأخبار
شادي رضوان يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف 4 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول تطورات إصابتي السعيد وأسامة جلال 13 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر سباليتي: احترم مالديني ورشحته في زينيت.. وأود احتساء قهوة تركية مع جوارديولا 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الرياضية: ضربة موجعة جديدة لـ الهلال قبل مواجهة رونالدو ورفاقه 31 دقيقة | السعودية
مؤتمر إنزو: لم أصل إلى قمة مستواي في تشيلسي.. ونعرف ما سنقوم به أمام ريال مدريد 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر لامبارد: كانتي وتياجو سيلفا جاهزان للقاء ريال مدريد.. وهذا سؤال صعب لأجاوبه ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - بنفيكا (0)-(0) إنتر.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - دييجو إلياس أول لاعب من أمريكا الجنويبة يتصدر التصنيف العالمي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 3 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 4 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري