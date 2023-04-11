مؤتمر لامبارد: كانتي وتياجو سيلفا جاهزان للقاء ريال مدريد.. وهذا سؤال صعب لأجاوبه

زف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أنباء سعيدة لجماهير ناديه بتأكيده على جاهزية نجولو كانتي وتياجو سيلفا وماسون ماونت للقاء ريال مدريد.

ويحل تشيلسي غدا الأربعاء ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو لملاقاته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث لامبارد في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء ردا على أن فريقه يلعب أوروبيا أفضل من الدوري الإنجليزي: "لست متأكدا، أفهم السؤال لأنني شاهدت الفريق من الخارج، الدوري الإنجليزي هو أيضا أحد أكبر التحديات في كرة القدم العالمية".

وواصل "أعتقد أن دوري الأبطال أحيانا يعطيك فرصة الهروب من الواقع وهناك سرعة مختلفة للعبة، ويمكن لجميع اللاعبين المساهمة في ذلك".

وشدد "نحن الآن نواجه ريال مدريد والمقارنات لا قيمة لها".

وعن عودة ريال مدريد في النتيجة ضد تشيلسي الموسم الماضي وعما قاله للاعبيه أوضح "كل سنة لها قصة جديدة، ففي الموسم قبل الماضي جاء تشيلسي إلى هنا وعبر للدور التالي".

وأردف "الموسم الماضي ريال مدريد قدم مباراة رائعة حينما بدا تشيلسي قويا، ما سأقوله للاعبين هو أننا سنخوض مباراة أمام ناد خاص في ملعب خاص، وتركيزي لا ينصب على العام الماضي بل المباراة المقبلة".

وأكمل لامبارد "يجب أن نفهم نقاط قوة ريال مدريد وأن نتحلى بالالتزام ونتفهم تهديدات ريال مدريد وطرقهم المفضلة للتسجيل ويجب أن نظهر قوتنا وأن نؤمن بأنفسنا".

وعن جاهزية اللاعبين قال: "كانتي وماونت وتياجو سيلفا جاهزون للمباراة".

أما عن أكثر لاعب يقلقه من ريال مدريد أجاب "هذا سؤال صعب لأجاوبه، لدي احترام كبير لريال مدريد ونجاحاته، لكن بالنظر للاستمرارية فسوف أقول بنزيمة ومودريتش وكروس، علينا أن نعمل ضدهم وأن نكون على دراية بالتهديدات ونتعامل معها جيدا".