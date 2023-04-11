اسكواش - دييجو إلياس أول لاعب من أمريكا الجنويبة يتصدر التصنيف العالمي

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

دييجو إلياس - اسكواش

نجح دييجو إلياس لاعب بيرو لرجال الاسكواش في تصدر التصنيف العالمي.

ويتصدر إلياس التصنيف العالمي بدءا من يوم الإثنين المقبل، إذ أن منظمة اللاعبين المحترفين تصدر تصنيفها أسبوعيا.

ويعتبر البيروفي إلياس أول لاعب من قارة أمريكا الجنوبية يتصدر التصنيف العالمي.

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وتأثر مصطفى عسل بإيقافه وعدم لعب بطولتي أوبتاسيا وبريطانيا المفتوحة.

وتعرض مصطفى للإيقاف من قبل منظمة اللاعبين المحترفين بسبب اللعب العنيف.

واستغل دييجو إلياس خروج الإنجليزي محمد الشوربجي من الدور الثالث من بطولة بريطانيا المفتوحة.

وخرج الشوربجي أمام كريم عبد الجواد بعد الخسارة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويلعب دييجو إلياس غدا الأربعاء في الدور الثالث أمام الإنجليزي ناثان ليك.

وتختتم منافسات بريطانيا المفتوحة يوم الأحد المقبل.

اسكواش دييجو إلياس
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