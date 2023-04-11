ليفاندوفسكي: أتمنى اللعب مع ميسي.. ولم أستطع المشي بعد الكلاسيكو

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 20:36

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أعرب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة عن رغبته في نجاح ناديه في إعادة ليونيل ميسي في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": " آمل أن ألعب مع ميسي الموسم المقبل".

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صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت في تقرير سابق لها فإن برشلونة مطالب بتخفيض ميزانية الرواتب الخاصة به بـ200 مليون يورو قبل ضم لاعبين جدد من بينهم ميسي.

وأوضح التقرير أن برشلونة بقيادة المدير الرياضي ماتيو أليماني سوف يجتمع مع ممثلي الليجا لتقديم خطة محكمة لإعادة ميسي إلى برشلونة.

وأشار التقرير إلى أنه مع حصول برشلونة على الموافقة على خطته فسوف يتقدم النادي بعرض رسمي لميسي.

وأوضح المهاجم البولندي "تلقيت ضربة خلال مواجهة ريال مدريد بعد تدخل من إيدر ميليتاو".

وتابع "تلقيت الضربة، لكنني أريد دائما اللعب. في الشوط الثاني ضد ريال مدريد كان الأمر معقدا. كان علي أن أطلب التغيير. بالأمس استيقظت ولم أستطع المشي ، لكنني حاولت اللعب دون مشاكل".

وودع برشلونة كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة من برشلونة 4-1 في مجموعة مباراتي نصف نهائي المسابقة.

وتابع "أعمل خلال الترة الحالية مع المعد البدني إنه جزء من كرة القدم. أحاول دائما أن أكون مستعدا لمساعدة لزملائي في الفريق. الشيء الجيد هو أنني سأكون بخير في المباراة القادمة. في الملعب يجب أن ألعب بشكل أفضل، لكن تلك الركلة من ميليتاو تركت جسدي سيئا".

وواصل "ضد جيرونا شاركت مستعينا بحزام لضغط المنطقة المصابة من الظهر. نعلم أن الأسابيع القليلة الماضية عانينا من بعض الإصابات ولم يكن الأمر سهلا، لكنني آمل أن نعود الآن. المباراتان الأخيرتان لم تكونا مثاليتين، لكن علينا أن نخطو خطوة في المباريات العشر المتبقية. سأحاول أن أكون على أعلى مستوى".

وتعادل برشلونة مع ضيفه جيرونا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد 72 نقطة، بينما يليه الميرينجي برصيد 59 نقطة.

برشلونة ليفاندوسكي ميسي
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