مؤتمر ثيو هيرنانديز: غياب أوسيمين لن يغير أي شيء ضد نابولي

يرى ثيو هيرنانديز قائد ميلان أن غياب فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي عن لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لن يغير أي شيء.

ويستعد ميلان لاستضافة نابولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ثيو هيرنانديز في المؤتمر الصحفي: "اعتقد أن مباراة الغد ستكون مختلفة ولطيفة للغاية".

وأضاف "مباراة الغد ستكون مختلفة، نابولي فريق قوي وحضرّنا أنفسنا جيدا".

وعن غياب فيكتور أوسيمين: "لن تغير أي شيء لنا".

وتابع "نابولي لديه لاعبين أقوياء ومن سيعوضه سيقدم أداءً جيدا".

وأردف "من الشرف ارتداء شارة قيادة ميلان، أنا سعيد منذ يومي الأول هنا، لا أعلم إمكانية التتويج بلقب البالون دور، لكنني أود أن أركز على الحاضر ومباراة الغد".

وأكمل "آمل أن أواصل هنا بقدر المستطاع، لا تعلم على المستقبل، أفكر الآن في المستقبل".

وعن إمكانية الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا: "بإمكاننا الفوز بها، لكن علينا التركيز على مباراة الغد، نفعل ما نعرفه ونعمل بجد".

وأتم "لياو ومبابي لاعبان كبار، رافائيل لياو يتطور في نواحي أقل، لكن هذا يعود للمدرب".