مؤتمر بيولي: مواجهة نابولي في الأبطال؟ ستكون مباراة مختلفة تستمر 180 دقيقة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 20:16

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

يأمل ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن يقدم لاعبيه أداء عظيما ضد نابولي في قبل لقاء ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ميلان للقاء نابولي على ملعب سان سيرو غدا الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في التاسعة مساءً.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "ستكون مباراة مختلفة، المباراة تستمر 180 دقيقة".

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وأضاف "الانتباه أمر أساسي، الدوري الإيطالي أمر مختلف، علينا أن نثبت أننا على قدر مستوى دوري الأبطال، علينا تقديم أفضل ما لدينا ونركز، وجماهيرنا ستقدم دفعة قوية".

وردا على الشعور بضغوط أقل من نابولي قائلا: "لا اعتقد ذلك، نحن نتحدث عن دوري الأبطال وأحلامنا، نستعد جيدا، علينا أن نلعب بمزيد من الحماس، كلا الفريقان سيلعبا بحماس، سيكون من الرائع الوصول لنصف نهائي دوري الأبطال".

وأردف "نابولي هو أكثر فريق سجل أهدافا في دوري الأبطال".

وواصل "تتبقى 8 فرق وجميعهم أقوياء، سنبدأ من نتيجة 0-0 وأتوقع مباراتين متوازنتين، علينا التحضير جيدا ونتوقع شيئا مختلفا منهم".

وعن غيابات نابولي أجاب: "لا أعلم ماذا سيفعل لوتشيانو سباليتي، بالحديث عن الأداء الدفاعي، لا أعلم إذا كانوا سيضغطون أم يتراجعون للخلف، علينا قراءة كافة المواقف وإيجاد المساحات".

وأتم "ما يهم فقط هو الغد، سنجري تقييما في نهاية الموسم، لا زال الطريق طويلا، ونتيجة المباراة ستحدد إيجابية عملنا".

وانتصر ميلان على نابولي مؤخرا بنتيجة 4-0 في الدوري الإيطالي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

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