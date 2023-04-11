التشكيل - موراتو يعوض غياب أوتامنيدي في دفاع بنفيكا.. ولاوتارو ودجيكو يقودان هجوم إنتر

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

احتفال لاوتارو بهدفه ضد أودينيزي

يعوض موراتو غياب نيكولاس أوتاميندي في دفاع بنفيكا أمام إنتر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي بنفيكا مع إنتر على ملعب دا لاوش معقل النسور البرتغالية.

ويقود رافا سيلفا ومن أمامه جونكالو راموس هجوم النسور، ويعود جونكالو جيديش للتواجد على دكة البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

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في المقابل يبدأ إنتر بثنائية هجومية مكونة من لاوتارو مارتينيز – إدين دجيكو، ويجلس البلجيكي روميلو لوكاكو على الدكة.

ويبدأ مارسيلو بروزوفيتش أساسيا في وسط إنتر ويرتدي شارة القيادة.

وجاء تشكيل بنفيكا:

حراسة المرمى: أوديسياس فلاكديموس

الدفاع: جيلبرتو – أنطونيو سيلفا – موراتو - أليخاندرو جريمالدو

الوسط: فريدريك أورسنيس – تشيكينيو – فلورينتينو لويس - جواو ماريو

الهجوم: رافا سيلفا – جونكالو راموس

وعلى دكة البدلاء: صامويل سواريش – أندري جوميش – لوكاس فيريسيمو – ديفيد نيريس – جونكالو جيديش – كاسبر تينجستيدات – أندرياس شالدروب – بيتار موسى – رافائيل رودريجيز – جواو تومي – شير نادور – جواو نيفيس.

فيما جاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني – ماتيو دارميان

الوسط: دينزل دومفريز – نيكولو باريلا – هنريك ميختاريان – مارسيلو بروزوفيتش – فيدريكيو ديماركو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – إدين دجيكو

وعلى دكة بدلاء إنتر: سمير هاندانوفيتش – أليكس كورداز – روبرتو جاليارديني – ستيفن دي فري – روبن جوسينس – خواكين كوريّا – راؤول بيلانوفا – كريستيان أسلاني – دانيلو دامبروزيو – فلانتين كاربوني – ماتيا زانوتي – روميلو لوكاكو.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء على ملعب جوسيبي مياتزا.

وتأهل بنفيكا على حساب كلوب بروج البلجيكي.

فيما تأهل إنتر على حساب بورتو البرتغالي.

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