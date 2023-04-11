تقرير سعودي: النصر قرر الاستغناء عن رودي جارسيا

محلل أداء الفيحاء يعلق لـ في الجول على صورته مع رونالدو

الرياضية: البليهي يتعافى قبل مواجهة رونالدو في دربي الهلال والنصر

هدية لـ حجازي وطارق حامد .. الهلال يخسر من متذيل الترتيب في الدوري السعودي

تقرير: زيدان أو مورينيو.. من يدرب رونالدو في النصر بعد إقالة جارسيا؟