تشكيل بايرن ميونيخ - جنابري يعوض غياب موتينج.. وموسيالا أساسي أمام سيتي

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

ويغيب المهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج عن المباراة بسبب إصابة في الركبة ليتواجد في مكانه سيرج جنابري.

ويجلس توماس مولر على مقاعد البدلاء ليبدأ جمال موسيالا في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

الحارس: يان سومير.

خط الدفاع: بينجامين بافارد - دايو أوباميكانو - مياتياس دي ليخت - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - جمال موسيالا

خط الهجوم: كينجسلي كومان - سيرج جنابري - ليروي ساني.

دكة البدلاء: زفن أولريخ - جوهانس شينك - جواو كانسيلو - دالي بليند - بونا سار - نصير مزراوي - جوسيب ستانيشيتش - ريان جرافينبيرش - ساديو ماني - توماس مولر - ماتياس تيل

المواجهة هي السابعة بين بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث سبق لكل فريق الفوز في ثلاث مباريات سابقة.