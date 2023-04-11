تشكيل مانشستر سيتي - برناردو أساسي على حساب محرز أمام بايرن. وثلاثي وسط معتاد

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 19:42

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمنتظر إقامتها على ملعب الاتحاد.

وتواصل وجود إرلينج هالاند للمباراة الثانية على التوالي بعد عودته من الإصابة والتي منعته من التواجد مع منتخب النرويج في الأجندة الدولية الأخيرة ومواجهة ليفربول في الدوري.

وبدأ برناردو سيلفا أساسيا على حساب رياض محرز الذي لعب مباراة ساوثامبتون الأخيرة في الدوري.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان أكي - روبن دياز - مانويل أكانجي - جون ستونز

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: جاك جريليش - إرلينج هالاند - برناردو سيلفا

دكة البدلاء: أورتيجا مورينو - كارسون - كايل ووكر - كالفن فيليبس - إيمريك لابورت - جوليان ألفاريز - سيرجي جوميز - رياض محرز - كول بالمر - ريكو لويس - ماكسيمو بيروني

المواجهة هي السابعة بين بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث سبق لكل فريق الفوز في ثلاث مباريات سابقة.

مانشستر سيتي بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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