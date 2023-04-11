كرة سلة - في الإسماعيلية.. الموافقة على حضور الجماهير لنصف نهائي الكأس

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 17:50

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - نهائي كأس مصر لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة الموافقة على حضور 400 مشجع لكل فريق في نصف نهائي كأس مصر للرجال والسيدات.

ومن المنتظر أن تقام المباريات في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وسيتم طرح التذاكر عبر شركة تذكرتي، وسيكون سعرها 50 جنيه مصري.

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نصف نهائي كأس مصر للرجال

الأهلي ضد الجزيرة

الزمالك ضد الاتحاد

نصف نهائي كأس مصر للسيدات

الأهلي ضد هليوبوليس

سبورتنج ضد الجزيرة

الأهلي الزمالك كرة سلة الاتحاد
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