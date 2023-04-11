كامافينجا: تشواميني أخ بالنسبة لي.. وهذا هو الوضع في غرفة ملابس ريال مدريد

أشاد الفرنسي إدواردو كامافينجا بعلاقته مع زميله في الفريق أوريلين تشواميني، مشيرا إلى أنه يجب عليه التحسن في كل تدريب ليحظى بثقة مدربه كارلو أنشيلوتي.

ويلعب ريال مدريد مع تشيلسي غدا الأربعاء على ملعب سنتياجو بيرنابيو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كامافينجا في حوار مع راديو مونت كارلو عن نصيحة أنشيلوتي له بالتحسن في الوسط: "لم نتحدث عن ذلك بالضرورة لأنه يضعني الآن في الجانب الأيسر، لذلك لن يخبرني أنني سأحرز أهدافًا. اعتاد أن يخبرني بالبقاء في وسط الملعب لمساعدة الفريق. نظرا لوجود العديد من اللاعبين المتميزين في الهجوم، أعتقد أن دوري هو تغطية خط الوسط والبقاء هناك لمساعدة الدفاع حتى لو اضطررت إلى إظهار نفسي في الهجوم. لدينا الكثير من العناصر الهجومية، لذلك أعتقد أن أهم شيء هو الحفاظ على التوازن".

وأضاف "لم يكن الجزء الأول من الموسم سهلا ولم ألعب كثيرا. بعد ذلك، ليس عليك التوقف عن العمل عندما تكون لاعبا أساسيا وعليك أن ترد بالمثل على ثقة المدرب".

وتابع "هل يمكن أن يفوز بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية أخرى؟ بالطبع، لا شيء مستحيل. إذا استمر في التصرف كما يفعل الآن، فبالطبع يمكنه الذهاب والحصول على واحدة آخرى".

واستطرد عن تشواميني "كما قلت دائما، أنا أعتبره أخا. منذ وصوله إلى ريال مدريد، تمسكت به لأنني كنت بالفعل في ريال مدريد لمدة عام. تحدثنا قبل التوقيع لريال مدريد، وقلت له كيف كان شكل النادي. نحن معا طوال الوقت ونضحك كثيرا. وعندما نلعب معا نحاول أن نجد بعضنا البعض".

وواصل "تعقدت الصداقة بسبب المنافسة؟ إنه شخص أحبه حقا، لا نتحدث كثيرا عن المنافسة أو أي شيء آخر. كما أقول عادة "إذا كنت أفضل مني، ستلعب" لا توجد مشكلة في ذلك. ليس علينا التنافس، نحن لا ننظر إلى بعضنا البعض بشكل سيء إذا كان أحدهم يلعب في مكان الآخر. أنت من يجب أن تعمل إذا كنت تريد اللعب لذلك لن نعترض طريق بعضنا البعض".

وعن غرفة ملابس ريال مدريد، قال: "أنا شخص هادئ يحب الاقتراب من الناس، ويحب الناس أيضا الاقتراب مني. أنا شخص محترم ومبتسم، عندما تدخل إلى غرفة خلع الملابس فإن الأمر يتعلق باحترام الجميع هنا. لقد رأوا أنني شخص لطيف ومنفتح، ولا أقع بالضرورة في المشاكل وهم يحبونني كما أنا".

وانتقل كامافينجا إلى ريال مدريد قادما من رين الفرنسي، ليشارك مع الفريق في 85 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين وفاز بخمسة ألقاب.