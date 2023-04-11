عقوبات نهائي الكأس.. غرامات على الأهلي وبيراميدز وإيقاف عبد المنعم 3 مباريات

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 17:08

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيراميدز

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي يشرف عليها عامر حسين العقوبات الخاصة بمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ38 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وقررت اللجنة إيقاف محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لمدة 3 مباريات في مسابقة كأس مصر، بعدما تعرض للطرد عقب ضرب فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز.

أخبار متعلقة:
السولية: كان يجب أن يغادر الجمهور سعيدا بكأس مصر قندوسي: الكأس هي أول بطولة في مسيرتي وجئت الأهلي للفوز بالألقاب عبد المنعم: لم أشعر بسعادة الفوز بكأس مصر.. وأعتذر للجميع

وجاءت العقوبات كالآتي:

غرامة 20 ألف جنيه على الأهلي بسبب السباب الجماعي للجمهور.

غرامة 10 ألف جنيه على الأهلي لنزول اللاعبين أرض الملعب للاحتفال بالهدف.

إيقاف محمد عبد المنعم 3 مباريات في مسابقة كأس مصر.

غرامة 25 ألف جنيه على بيراميدز لتكرار اعتراض الجهاز الفني على الحكم.

الأهلي محمد عبد المنعم نهائي كأس مصر بيراميدز
نرشح لكم
مران الزمالك - كواليس اجتماع عبد الهادي مع الفريق.. وجمعة يواصل التأهيل خالد عبد الفتاح: دخلت الأهلي من الباب الكبير والجمهور اللاعب رقم 1 الكونفدرالية - كاف يعلن موعد مباراتي بيراميدز مع مارومو جالانتس دوري أبطال إفريقيا - كاف يعلن موعد مباراتي الأهلي مع الرجاء الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق السوداني محمود إسماعيل حكما لذهاب الأهلي والرجاء.. والليبي معتز إبراهيم للعودة السولية: كان يجب أن يغادر الجمهور سعيدا بكأس مصر عبد المنعم: لم أشعر بسعادة الفوز بكأس مصر.. وأعتذر للجميع
أخر الأخبار
رجال وسيدات.. اتحاد السلة يوافق على حضور بعض الجماهير لنصف نهائي الكأس 4 دقيقة | كرة سلة
كامافينجا: تشواميني أخ بالنسبة لي.. وهذا هو الوضع في غرفة ملابس ريال مدريد 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
عقوبات نهائي الكأس.. غرامات على الأهلي وبيراميدز وإيقاف عبد المنعم 3 مباريات 46 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - كواليس اجتماع عبد الهادي مع الفريق.. وجمعة يواصل التأهيل 57 دقيقة | الدوري المصري
فولفسبورج يعلن رحيل عمر مرموش ساعة | الكرة الأوروبية
خالد عبد الفتاح: دخلت الأهلي من الباب الكبير والجمهور اللاعب رقم 1 ساعة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - كاف يعلن موعد مباراتي بيراميدز مع مارومو جالانتس ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - كاف يعلن موعد مباراتي الأهلي مع الرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 3 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 4 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري