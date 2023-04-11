عقوبات نهائي الكأس.. غرامات على الأهلي وبيراميدز وإيقاف عبد المنعم 3 مباريات
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 17:08
كتب : أحمد الخولي
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي يشرف عليها عامر حسين العقوبات الخاصة بمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.
محمد عبد المنعم
النادي : الأهلي
وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ38 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.
وقررت اللجنة إيقاف محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لمدة 3 مباريات في مسابقة كأس مصر، بعدما تعرض للطرد عقب ضرب فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز.
وجاءت العقوبات كالآتي:
غرامة 20 ألف جنيه على الأهلي بسبب السباب الجماعي للجمهور.
غرامة 10 ألف جنيه على الأهلي لنزول اللاعبين أرض الملعب للاحتفال بالهدف.
إيقاف محمد عبد المنعم 3 مباريات في مسابقة كأس مصر.
غرامة 25 ألف جنيه على بيراميدز لتكرار اعتراض الجهاز الفني على الحكم.
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