مران الزمالك - كواليس اجتماع عبد الهادي مع الفريق.. وجمعة يواصل التأهيل

عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام لنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشرح عبد الهادي خلال الجلسة العديد من الأفكار والجمل الفنية والخططية المراد تنفيذها خلال مران اليوم استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري.

كما طالب المدرب العام اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في لقاء حرس الحدود ومواصلة الانتصارات في المرحلة المقبلة.

وركز الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين، خلال التدريبات الجماعية.

وأدى لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة في صالة الجيمانزيوم، قبل خوض فقرة تأهيلية وبدنية أخرى في الملعب بالكرة وبدونها.

وواصل عبدالله جمعة برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات، حيث خضع لمجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.