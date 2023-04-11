فولفسبورج يعلن رحيل عمر مرموش

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 16:41

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

أعلن نادي فولفسبورج بشكل رسمي رحيل لاعبه المصري عمر مرموش عن صفوف الفريق بنهاية عقده مع نهاية الموسم الحالي.

وانتقل مرموش لصفوف فولفسبورج في 2017، وخرج معارا مرتين إلى شتوتجارت وسانت باولي.

وقال مرموش في تصريحات للموقع الرسمي بعد إعلان رحيله: "لقد قضيت وقتا رائعا في فولفسبورج وأود أن أشكر المسؤولين على إعطائي الفرصة لمواصلة التطور بالخروج معارا مرتين".

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وأضاف "ومع ذلك، فقد حان الوقت الآن لاتخاذ خطوة أخرى في مسيرتي، سأعطي كل ما لدي حتى نهاية الموسم لتحقيق أهدافنا مع الفريق".

ومن جانبه، قال سيباستيان شيندزيلورز المدير الرياضي: "تبادل الجانبان ما يفكران فيه في مناقشات مفتوحة وصادقة. لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المحادثات. نود أن نشكره على التزامه ونتمنى لعمر كل التوفيق في مسيرته المستقبلية، في الرياضة أو في حياته الخاصة".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن عدم توصل نادي فولفسبورج لاتفاق مع مرموش لتجديد تعاقده مع الفريق.

وقال مايكل ميسكي المدير العام للنادي في تصريحات لـFilGoal.com: "لم نتوصل إلى اتفاق مع عمر مرموش لتجديد تعاقده".

وأضاف "قرار رحيل مرموش بشكل مجاني بعد نهاية تعاقده ليس غريبا في عالم كرة القدم ومقبول بالنسبة لنا".

وتابع "اللاعب متواجد معنا حتى نهاية الموسم وسيستمر المدرب في استخدامه بالشكل الذي يراه مناسبا".

وكشفت قناة قناة سبورت 1 الألمانية في وقت سابق عن إتمام عمر مرموش الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى أينتراخت فرانكفورت بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي آينتراخت فرانكفورت وافق على بيع لاعبه الدنماركي ياسبر ليندستروم في نهاية الموسم تمهيدا لضم عمر مرموش.

وأفاد تقرير سكاي أن الجناح الدنماركي الذي لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية أصبح جاهزا لمغادرة فرانكفورت بمجرد الإعلان عن ضم مرموش.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت قد يعلن قريبا ضم الدولي المصري مجانا، بعدما يوافق على أحد العروض المقدمة للاعبه الدنماركي.

في حالة انتقاله إلى فرانكفورت سيعود مرموش للعمل مع أوليفر جلاسنر مدرب فرانكفورت الحالي ومدربه السابق في فولفسبورج، الذي دفع به في أول مباراة له بالدوري الألماني في مايو 2020.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 28 مباراة مع فولفسبورج هذا الموسم.

وسجل مرموش 6 أهداف وصنع هدفا مع الفريق.

يذكر أن الدولي المصري لعب الموسم الماضي مع شتوتجارت على سبيل الإعارة ونجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز بالجولة الأخيرة من الموسم.

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