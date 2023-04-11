خالد عبد الفتاح: دخلت الأهلي من الباب الكبير والجمهور اللاعب رقم 1

شدد خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي على أن بطولة كأس مصر مهمة وكان من الضروري الفوز بها لغيابها عن القلعة الحمراء من الموسم الماضي.

وقال عبد الفتاح عبر قناة الأهلي: "كأس مصر بطولة مهمة وكانت غائبة عن الأهلي ولذلك كان يجب أن نفوز بالمباراة".

وأضاف "أشكر الجمهور لأنه هو الداعم والمساند الحقيقي للأهلي في كل الأوقات وهو اللاعب رقم 1 في الفريق".

وأكمل "دخلت الأهلي من الباب الكبير وكنت عند حسن ظن الجمهور والجهاز الفني".

وأتم تصريحاته "نحن نعمل بكل جد ونجتهد حتى نظهر بمستوى جيد يرضي الجمهور".

وحصد خالد عبد الفتاح أول بطولة له مع الأهلي بعد التتويج بكأس مصر.

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ38 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في بطولة السوبر يوم 5 مايو في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.