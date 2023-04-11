الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 15:58
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.
وفاز الأهلي في آخر مبارياته على بيراميدز في نهائي كأس مصر بهدفين مقابل هدف واحد.
وانتصر فاركو على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 24 من الدوري.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة من 19 مباراة.
على الجانب الآخر، يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 32 نقطة من 24 مباراة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الجمعة 14 أبريل الجاري.
ويبدأ اللقاء في التاسعة والربع مساء.
وتلعب المباراة في استاد القاهرة الدولي.
وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.
ويعلق على اللقاء محمد البوشي.
يذكر أن الأهلي لعب مع فاركو ثلاث مباريات من قبل، حقق الانتصار في مباراتين وانتهت الثالثة بالتعادل.
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