وكالة الأنباء الإسبانية: السجن 6 أشهر لـ بن يدر بتهمة التهرب الضريبي

حكمت محكمة في مدينة إشبيلية، على وسام بن يدر لاعب موناكو، بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن بن يدر نال الحكم لتهربه الضريبي خلال فترة تواجده في نادي إشبيلية.

وجاء الحكم بالسجن 6 أشهر ويوم واحد، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 133 ألف و798 يورو.

ولن يقضي بن يدر عقوبة السجن لأن القانون الإسباني يستثني الأفراد من تنفيذ العقوبة في الأحكام أقل من عامين لمن لا يمتلكون سوابق.

بن يدر (32 عامًا) لعب في صفوف إشبيلية بين 2016 و2019، قبل أن يعود للدوري الفرنسي من بوابة موناكو.

المهاجم ذو الأصول التونسية سجّل 23 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة هذا الموسم.

وخاض بن يوسف 138 مباراة مع إشبيلية، سجل خلالها 70 هدفا وصنع 22.