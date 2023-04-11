مدافع ميلان: غياب أوسيمين لن يؤثر على نابولي

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 15:19

كتب : FilGoal

نابولي × ميلان

يؤمن ثيو هيرنانديز مدافع ميلان بأن غياب فيكتور أوسيمين هداف نابولي عن مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا لن تؤثر على قوة فريقه.

ويحل نابولي ضيفا على ميلان في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء.

وقال هيرنانديز في تصريحات للصحفيين: "مباراة الأربعاء ستكون مختلفة عن المباراة التي انتصرنا فيها على نابولي في الدوري قبل أسبوعين".

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وأضاف "نابولي فريق قوي، وغياب أوسيمين لا يغير شيئًا بالنسبة لنا".

وأردف "نابولي لديه العديد من اللاعبين الأقوياء ومن سيحل محله سيبلي بلاء حسنا".

كان أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي قد أوضح أن نجمه فيكتور أوسيمين لن يشارك في المباراة المرتقبة ضد ميلان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هداف نابولي يعاني من إصابة في الفخذ عاد بها من واجبه الدولي مع منتخب نيجيريا خلال التوقف الدولي، وأبعدته عن مباراتي ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي الأسبوع الماضي.

ويتصدر النيجيري ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفا، وانفجر أوسيمين منذ بداية عام 2023 إذ سجل 15 هدفا في مختلف المسابقات.

أما ثيو الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي مع الروسونيري الموسم الماضي فيعتقد أنه وزملاؤه يمكنهم أيضًا الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا "يمكننا الفوز بدوري الأبطال، لكن الآن يجب أن نركز على مباراة نابولي، لقد تجهزنا بشكل جيد".

ويلتقي ميلان ونابولي يومي 12 و18 أبريل الجاري في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميلان نابولي ثيو هيرنانديز فيكتور أوسيمين
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