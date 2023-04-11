قائمة ريال مدريد - غياب وحيد.. وحضور القوة الضاربة أمام تشيلسي

مدافع ميلان: غياب أوسيمين لن يؤثر على نابولي

مؤتمر ألابا: أمتلك كرسي سان جيرمان.. أتمنى تأهل بايرن ولست من صوّت لـ ميسي

رئيس نابولي: من الصعب مشاركة أوسيمين أمام ميلان

مؤتمر مدرب بنفيكا: سأطلعكم على طريقة لعبي لو أخبرتموني بتشكيل إنتر

مؤتمر إنزاجي: فرصة لوكاكو؟ أفكر أيضا في لقطة فيورنتينا

قبل يومين على مواجهة ريال مدريد.. تياجو سيلفا يعود لتدريبات تشيلسي