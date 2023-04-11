قائمة ريال مدريد - غياب وحيد.. وحضور القوة الضاربة أمام تشيلسي

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 15:08

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة حضور كل لاعبي الفريق الأول لـ ريال مدريد باستثناء فيرلان ميندي المصاب.

ويظهر تيبو كورتوا وأنطونيو روديجير وإدين هازارد ثلاثي تشيلسي السابق.

ويلتقي الفائز من الفريقين بالمنتصر من مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

وفاز ريال مدريد على تشيلسي 5-4 في مجموع مباراتي ربع نهائي النسخة الماضية.

فيما فاز تشيلسي 3-1 في مجموع مباراتي نصف نهائي 2021.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز

الدفاع: إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ديفيد ألابا - خيسوس فاييخو - داني كارباخال - لوكاس فاسكيز - ألفارو أودريوزلا - ناتشو فيرنانديز

الوسط: أوريليان تشواميني - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس

الهجوم: كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور - رودريجو - ماركو أسينسيو - إدين هازارد - ماريانو دياز

تشيلسي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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