مؤتمر أنشيلوتي: مواجهة الغد ليست حاسمة.. ونريد ليلة سحرية جديدة في سانتياجو برنابيو

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن مواجهة تشيلسي غدا لن تكون حاسمة ولكنها مهمة لتعطي فريقه الأفضلية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تدريب مجموعة اللاعبين في ريال مدريد حاليا أمر بسيط جدا لقد عملوا بشكل رائع وفي حال توجنا بكأس الملك سيكونوا قد توجوا بكل شيء ممكن خلال عامين فقط هناك أندية لم تتمكن من فعل ذلك هلال تاريخهم بالكامل".

وعن فينيسيوس قال أنشيلوتي: "هو غير قابل للإيقاف، أحيانا يوقفوه ولكنه يستمر في العمل ولديه استمرارية عظيمة ولا يتوقف عن العمل حتى في التدريبات".

وتابع "أنا حزين بالطبع بسبب وضع تشيلسي الحالي لأنني مشجع للفريق، العودة لتدريب الفريق؟ لا أنا أتمنى أن يقوم لامبارد بعمل رائع معهم".

وعن من سيلعب كظهير أيسر خلال مواجهة تشيلسي قال: "ألابا يلعب بشكل جيد جدا كقلب دفاع وقد ظهر ذلك خلال مواجهة بلد الوليد وبرشلونة".

وعن مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي قال: "إذا كنا نعود في النتيجة كان الأمر بسبب تحلينا بالطاقة والثقة ولأن المباريات تنتهي فقط مع صافرة الحكم ونحن لعبنا بشكل أفضل من منافسينا".

وواصل "أنا عمري 63 ولامبارد 44 ولكن ذلك لن يغير أي شيء غدا هو رياضي محترف رائع ويعرف جيدا ما قد يحدث في مثل تلك المباريات وكيف يعد لاعبيه لخوضهم وسيقوم بعمل جيد طالما يدرب تشيلسي".

وشدد "لقد حظينا بوقت صعب ضد تشيلسي في سانتياجو برنابيو الموسم الماضي لأنه فريق وحاليا هم ليسوا في أفضل أحوالهم ولكن ذلك قد يرفع من دوافعهم لتقديم أفضل ما لديهم".

واستمر "فالفيردي شخص بصفات انسانية استثنائية جميعنا نعرف ذلك وهو بخير وتدرب بشكل طبيعي وغدا سيقدم كل ما لديه كما المعتاد ولا أفضل الحديث عما حدث".

وعن تصريحات مالديني إن أنشيلوتي أخبره بأن ريال مدريد وميلان سيلتقيا في النهائي قال: "أنا وبالو لدينا ذكريات غير جيدة في إسطنبول ولكن سأحب ذلك النهائي وسيكون أمرا عظيما".

وأضاف "مباراة الغد ليست حاسمة ولكنها قد تعطينا الأفضلية لنتعامل مع مباراة الإياب بشكل أفضل، ونحن متشوقون ونريد ليلة سحرية جديدة في سانتياجو برنابيو".

وتقام مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج يوم 18 إبريل.

الفريقان كانا قد التقيا في دور ربع نهائي الموسم الماضي أيضا وتأهل ريال مدريد بعد الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-4.