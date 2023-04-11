تقرير: مدرب إيطاليا يأمل في خطف صانع ألعاب ليون من الجزائر

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 14:09

كتب : FilGoal

ريان شرقي - ليون

يراقب روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا، الجزائري ريان شرقي لاعب ليون من أجل ضمه للأتزوري.

البالغ من العمر 19 عاما ينحدر من أصول جزائرية نسبة لوالدته وإيطالية من جانب والده، فضلا عن الجنسية الفرنسية بسبب ولادته هناك.

وذكرت جريدة لا ريبوبليكا الإيطالية أن مانشيني لن يتوقف عن ضم اللاعبين مزدوجي الجنسية في الفترة المقبلة بعدما نجح في ضم ماتيو ريتيجوي المولود في الأرجنتين لصفوف الأتزوري.

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وأوضح التقرير أن مانشيني يدرس ضم شرقي الذي يمكنه تمثيل إيطاليا بعدما مثل فرنسا على مستوى فرق الشباب.

ومن المتوقع أن يتخذ صانع ألعاب ليون قراره بشأن مستقبله الدولي قريبا.

وشارك ريان شرقي في 32 مباراة مع ليون هذا الموسم، سجل 4 أهداف وصنع 5.

وكان ماتيو ريتيجوي مهاجم تيجيري هداف الدوري الأرجنتيني قد انضم لقائمة منتخب إيطاليا لأول مرة في مسيرته في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وضم مانشيني ريتيجوي لمواجهتي إنجلترا ومالطا في تصفيات يورو 2024 الشهر الماضي.

ويقضي المهاجم البالغ 23 عاما الموسم الثاني له على التوالي مُعارا من بوكا جونيورز لـ تيجري.

المهاجم الذي وُلد في الأرجنتين يمتلك جواز سفر إيطالي نسبة لجده الذي تعود أصوله لصقلية.

ريتيجوي حصد لقب هداف الدوري الأرجنتيني الموسم الماضي برصيد 19 هدفا.

ثم سجل الموسم الحالي 6 أهداف يتصدر بها ترتيب هدافي المسابقة بعد مرور 8 جولات.

وارتفع عدد الأسماء التي اعتمد عليها مانشيني في منتخب إيطاليا لـ 102 لاعبا منذ توليه المهمة الفنية لأبطال أوروبا.

الجزائر إيطاليا ليون ريان شرقي
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