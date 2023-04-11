السولية: كان يجب أن يغادر الجمهور سعيدا بكأس مصر

شدد عمرو السولة لاعب وسط الأهلي على أن مباراة فريقه أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر لم تكن سهلة رغم تحقيق الفوز.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وقال السولية عبر قناة أون تايم سبورتس: "مباراة نهائي الكأس لم تكن سهلة خصوصا بعد التأخر في النتيجة لكننا استطعنا العودة والتعادل ثم الفوز".

وأضاف "أشكر جمهور الأهلي كان هو الداعم الأول لنا".

وأردف "بعد التأخر في النتيجة كان لدينا الإصرار للعودة، والجمهور كان يجب أن يغادر الملعب سعيدا بالبطولة".

وأتم تصريحاته "كأس مصر يؤهل الأهلي إلى بطولة السوبر وكذلك يمنحنا دفعة قوية في بطولة إفريقيا والدوري".

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ38 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في بطولة السوبر يوم 5 مايو في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.