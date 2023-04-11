عبد المنعم: لم أشعر بسعادة الفوز بكأس مصر.. وأعتذر للجميع

عبر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي عن شعوره بالحزن بسبب طرده في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز رغم فوز فريقه باللقب.

وقال عبد المنعم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم أشعر بسعادة الفوز بكأس مصر وحزين بسبب الطرد ولم يكن يجب أن يخرج مني رد الفعل بهذه الطريقة".

وأضاف "اعتذرت لـ فخر الدين بن يوسف في الملعب وهو شخص محترم وهذا المشهد سيئ وأعتذر للجمهور الذي شاهد ذلك".

وواصل "الفترة الماضية كانت صعبة على كل اللاعبين وكل لاعب يريد أن يحقق الانتصارات والألقاب".

وأشار "الجمهور في الملعب يساعد اللاعبين على اللعب بشكل جيد وتقديم مستوى مميز وفي النهاية كل ذلك يفيد المنتخب والكرة المصرية".

وأتم تصريحاته "كل اللاعبين في الأهلي يركزون من أجل تحقيق الانتصارات واستعادة لقب الدوري الغائب عن الفريق".

وأعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي توقيع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي لعقوبة مالية على محمد عبد المنعم مدافع الفريق بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة بيراميدز.

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ38 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وحصل محمد عبد المنعم على طرد بعدما تعمد ضرب فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز في الدقيقة 117.

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