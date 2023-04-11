قندوسي: الكأس هي أول بطولة في مسيرتي وجئت الأهلي للفوز بالألقاب

عبر أحمد قندوسي لاعب وسط الأهلي عن شعوره بالسعادة بعد الفوز بأول لقب في مسيرته الكروية وهو كأس مصر.

أحمد قندوسي النادي : الأهلي الأهلي

وقال قندوسي عبر قناة أون تايم سبورتس: "كأس مصر هي أول بطولة لي في مسيرتي، وجئت إلى الأهلي لتحقيق الكثير من البطولات".

وأضاف "جمهور الأهلي يحبني ويجب أن أتحمل المسؤولية وأن أكون عند حسن ظنه دائما".

وواصل "كنا نستحق البطولة وعملنا كثيرا من أجل الفوز بهذا اللقب".

وأدرف "في أي دقيقة من الممكن أن تشارك مع الأهلي وأن يكون لك دورا ولذلك يجب أن تكون مستعدا بشكل جيد في كل الأوقات".

واستكمل "الفوز بكأس مصر يمنحنا دفعة قوية من أجل المرحلة المقبلة في باقي البطولات".

اللاعب الجزائري أتم تصريحاته قائلا: "وفاق سطيف فتح الباب أمام احترافي الأهلي وأشكرهم وأشكر جمهور الأهلي الذي يحضر المباريات ويساند الفريق في الأوقات الصعبة".

وفاز الأهلي على بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 بهدفين لهدف في الوقت الإضافي.

وحصد الأهلي بطولة كأس مصر للمرة رقم 38 في تاريخه، بينما خسر بيراميدز نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه.

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