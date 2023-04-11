مدافع سيتي: التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق أمام بايرن

يؤمن روبن دياش مدافع مانشستر سيتي أن مواجهة فريقه ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا ستحسم بسبب تفاصيل صغيرة، مشددا على أن فرص كل فريق في العبور لنصف النهائي تبلغ 50%.

ويلعب مانشستر سيتي مع بايرن ميونيخ الثلاثاء على ملعب الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال دياش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بالتأكيد تكون مباراة متوازنة بين فريقين جيدين للغاية، لكن التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق".

وأضاف "نحن نعلم أننا نواجه فريق صعبا، الدوري الإنجليزي يختلف عن الدوري الألماني لكن في دوري الأبطال نعلم مدى التنافس الذي سيكون بيننا".

وشدد المدافع البرتغالي "سنكون في قمة التركيز لأن كل التفاصيل ستكون مهمة للغاية".

وواصل "أعتقد أن توماس توخيل مدرب بايرن الجديد يقوم بتغيير الدماء للفريق البافاري، ربما كل شيء فعلوه منذ بداية الموسم سيتغير فجأة الآن".

وأتم "لقد واجهنا فرقا قامت بتغير مدربها من قبل، لذلك سنبذل قصارى جهدنا لنكون مستعدين لهذه المواجهة".

ويقام لقاء الإياب في بافاريا الثلاثاء المقبل.