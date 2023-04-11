باتشيكو: أشعر بالضيق بعد خسارة الكأس.. الفرص الأخطر كانت لنا

عبر جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز عن شعوره بالضيق بعد خسارة فريقه نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشعر بالضيق بعد خسارة نهائي الكأس، والفريق لم يكن كاملا أمام الأهلي".

وأضاف "بسبب الالتحامات القوية خسرنا جهود عبد الله السعيد ثم أسامة جلال وتسبب ذلك في إجراء تبديلات اضطرارية".

وأردف "أكثر اللحظات القوية وأكثر الفرص الخطيرة في المباراة كانت لـ بيراميدز والأهلي لم يكن لديه نفس الفرص لكننا لم نستطع استغلال هذه الفرص بشكل جيد".

وأشار "رمضان صبحي وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف عائدون للتو من الإصابة ورمضان شارك في المباراة كاملة وهو غير جاهز 100%".

وأتم تصريحاته "قدمنا كل ما لدينا في التدريبات واللاعبين فعلوا كل ما عليهم في المباراة ولكن للأسف لم نحقق الفوز".

وفاز الأهلي على بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 بهدفين لهدف في الوقت الإضافي.

وحصد الأهلي بطولة كأس مصر للمرة رقم 38 في تاريخه، بينما خسر بيراميدز نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه.

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