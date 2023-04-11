موندو ديبورتيفو: الكشف عن موعد عودة دي يونج وبيدري من الإصابة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 - 13:19

كتب : FilGoal

هدف بيدري أمام جيرونا

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن موعد عودة فرينكي دي يونج وبيدري لاعبا برشلونة من الإصابة.

وفقا للصحيفة فإن كلا اللاعبان سيعودان في وسط الشهر الجاري للمشاركة مع برشلونة وقد يلحقا بمواجهة أتليتكو مدريد.

ويلتقي برشلونة مع أتليتكو مدريد يوم 23 إبريل على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

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بيدري كان قد أصيب خلال مواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي يوم 16 فبراير الماضي.

اللاعب كان قد تعافى من الإصابة ولكنه تعرض لانتكاسة قبل مواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

على الجانب الآخر غاب دي يونج عن المواجهات الثلاث الأخيرة لبرشلونة بسبب الإصابة.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن عودة أندرياس كريستينسن وعثمان ديمبيلي لن تكون قبل نهاية الشهر الحالي.

وكان برشونة قد تعادل مع جيرونا بدون أهداف على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

فرينكي دي يونج بيدري برشلونة
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