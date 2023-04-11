مؤتمر ألابا: أمتلك كرسي سان جيرمان.. أتمنى تأهل بايرن ولست من صوّت لـ ميسي

تمنى ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد، تأهُل فريقه السابق بايرن ميونيخ على حساب مانشستر سيتي.

ويستقبل ريال مدريد الإسباني نظيره تشيلسي الإنجليزي مساء الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث ألابا خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة عن ذكرياته في البطولة، وتطرق إلى الجدل الذي أثير بشأن تصويته لـ ليونيل ميسي في جائزة الأفضل "ذا بيست" على حساب كريم بنزيمة.

وجاء المؤتمر الصحفي كالآتي:

خضت 111 مباراة في دوري أبطال أوروبا وفزت بالبطولة 3 مرات، في رأيك ما هي مفاتيح الفوز على تشيلسي؟

"الأمر يتوقف على العديد من التفاصيل والعوامل. التاريخ أمامنا، نتحلى بثقة كبيرة في هذا الدور الإقصائي".

كيف تفاعلت غرفة خلع الملابس مع فالفيردي بعد ما حدث عقب مباراة فياريال؟

"إنه بخير، يحظى بدعم كبير من جانبنا، يركز على مباراة الغد، ولا أستطيع قول المزيد عما حدث".

منذ قدومك إلى ريال مدريد تلعب أكثر كقلب دفاع، فهل تفضل هذا المركز أم الظهير الأيسر؟

"ليس سرًا أنني أستطيع اللعب في مراكز عدة، أنا مرن، لكني أشعر براحة أكبر في عمق الدفاع. ما أريده حقًا هو أن أكتسب قدرات أكبر لمساعدة الفريق".

لعبت سابقًا في خط الوسط، هل ترغب في تجربة مراكز جديدة؟

"لعبت في مراكز عديدة على مدار مسيرتي، مدربيني أرادوا تجربتي دائمًا، لكني أؤكد أن قلب الدفاع هو أكثر مركز يعجبني".

هل آلمتك الانتقادات التي طالتك بسبب تصويتك في جوائز ذا بيست؟ (اللاعب لم يفهم السؤال جيدًا لعدم إلمامه الكامل باللغة الإسبانية)

"أعرف ما أستطيع فعله وهو مساعدة الفريق، تعرضت لبعض الإصابات لكنني بخير الآن".

رغم فوز ريال مدريد باللقب الموسم الماضي، لكنه مجبر على محاولة الفوز به هذا العام، هل تشعر بضغط مختلف هنا؟

"عندما تطلع على تاريخ النادي فإنك تدرك الوضع. نعشق الفوز وريال مدريد نادٍ مميز، إنه أكبر نادٍ في العالم، وهذا يجعلنا نعمل بجد يوميًا".

هل رفع ريال مدريد الراية البيضاء في الدوري الإسباني؟

"هدفنا كان الفوز بالدوري، لكن يجب أن نواصل العمل ونتحلى بالهدوء، يجب أن نقاتل في كل مباراة".

هل يعاني تشيلسي من عقم على الجانب الهجومي؟

"لن نقلل من تشيلسي، ندرك أنه فريق كبير، يجب أن نكون مركزين للغاية، إنه فريق قوي، ورغم حدوث تغييرات عديدة فيه مؤخرا، لكن يجب علينا الحذر".

هل اخترت ميسي قبل بنزيمة في جوائز ذا بيست؟

"لست أنا من وضع ميسي قبل بنزيمة في التصويت، إنه تصويت المنتخب بأكمله".

هل ترغب في استمرار أنشيلوتي كمدير فني لـ ريال مدريد؟

"إنه مدرب كبير، يمتلك الخبرة ويعرف كيفية تحقيق النجاحات. نحن سعداء جدًا بوجوده هنا ونتمنى أن يستمر العام المقبل".

من تفضل أن يفوز في ربع النهائي الآخر: بايرن ميونيخ أم مانشستر سيتي؟

"سأكون مع بايرن ميونيخ بالطبع، قضيت سنوات عديدة هناك وستكون مباراة مثيرة".

هل ريال مدريد هو المرشح للفوز باللقب؟

"هذا الحديث ليس منطقيًا، هدفنا واضح وهو الفوز إلى نصف النهائي، وتلك المهمة تبدأ غدًا".

هل تعتقد أن ثنائية بنزيمة وفينيسيوس هي الأفضل في العالم؟

"إنها ثنائية هائلة، أشاهدهما يلعبان يوميًا، وأنتم ترونهم في كل مباراة، ولا يفاجئني التفاهم الرائع بينهما. كريم هو القائد في غرفة خلع الملابس ويقود لاعبين شبان مثل فينيسيوس".

روديجير قال إن الفرق المنافسة في سانتياجو برنابيو تشعر بالخوف، ما رأيك؟

"لا أعتقد أن تشيلسي سيدخل المباراة خائفًا، لكننا سنفعل ما بوسعنا لنثير إعجابهم. العام الماضي كان مميزًا للغاية في دوري الأبطال".

هل تحتفظ بالكرسي الذي احتفلت به أمام باريس سان جيرمان العام الماضي؟

"كانت لحظة مميزة للغاية، ونعم، لقد أهدوني هذا الكرسي، إنه في جعبتي".