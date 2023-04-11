نهاية موسم مدافع سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان نهاية موسم مدافعه نوردي موكيلي بعد الخضوع لجراحة.

وذكر سان جيرمان في بيان: "يعاني نوردي موكيلي من إصابة خطيرة في العضلة الضامة، واختار الطاقم الطبي إجراء عملية جراحية له لتقليل مخاطر تكرار الإصابة".

وأضاف البيان "سيتم إجراء العملية الجراحية في فنلندا يوم الثلاثاء وستبقيه خارج الملاعب حتى نهاية الموسم".

ويغيب موكيلي منذ إصابته أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم 8 مارس الماضي.

كما أعلن سان جيرمان غياب لاعبه ريناتو سانشيز عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

اللاعب البرتغالي تعرض للإصابة خلال مباراة نيس يوم السبت في الدوري الفرنسي.

وسانشيز تعرض لإصابات عديدة هذا الموسم، أبعدته عن 16 مباراة للفريق الباريسي في كل المسابقات.

ويتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي بفارق 6 نقاط عن ملاحقه المباشر لانس.